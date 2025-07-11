Tennis, Alcaraz batte Fritz e vola in finale a Wimbledon

Roma, 11 lug. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon. La 24esima vittoria consecutiva del murciano, tornato all’ultimo atto dei Championships grazie alla vittoria in quattro set sul n. 5 al mondo Taylor Fritz: 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 il punteggio finale in 2 ore e 51 minuti. È stata una partita di qualità, grazie all’alto livello di gioco espresso da entrambi i giocatori. Ancora una volta, però, Alcaraz ha dimostrato di saper alzare l’attenzione e la qualità nei momenti che contano, reagendo anche ai passaggi a vuoto.

Alcaraz giocherà la sesta finale Slam in carriera, la 28esima nel circuito maggiore. Il murciano, inoltre, diventa il decimo giocatore nella storia a giocare almeno tre finali consecutive a Wimbledon. Una lista che comprende Novak Djokovic, Roger Federer, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Stefan Edberg, Rafael Nadal e John Newcombe.