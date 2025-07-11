L’arrivo di Kaufman all’aeroporto di Ciampino

Roma, 11 lug. (askanews) – Le immagini dell’arrivo di Francis Kaufman all’aeroporto di Ciampino, scortato dai poliziotti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile della Questura di Roma.Il 46enne americano è partito questa mattina dalla Grecia, era stato arrestato a Skiathos lo scorso 13 giugno; è accusato della morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda trovate morte a Villa Pamphili a Roma, lo scorso 7 giugno.