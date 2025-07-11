Cinema, torna il grande schermo in spiaggia con “Cinema Ammare”

Roma, 11 lug. (askanews) – Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Cinema Ammare, l’evento estivo che trasforma lo stabilimento balneare del Nodo Ammare, a due passi dalla celebre Scala dei Turchi, in una suggestiva sala cinematografica sotto le stelle sulla costa di Realmonte, nell’agrigentino.

Le prime tre serate dell’edizione 2025 hanno registrato oltre 500 presenze ciascuna, confermando la forza di un format amato dal pubblico. Fino al primo settembre, per 12 lunedì sera (dal 9 giugno), lo spettacolo continua tra cinema, musica dal vivo, spettacoli di danza acrobatica, intrattenimento e street food in riva al mare. Nato come iniziativa locale grazie ad un’idea di Marco Gallo, regista agrigentino con esperienza internazionale e attuale direttore artistico del Sicilymovie – Festival del Cinema di Agrigento e del Teatro Costabianca di Realmonte e Fabio Speranza di Nodo Ammare, oggi Cinema Ammare è diventato un fenomeno virale che coinvolge migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e non solo.

L’edizione 2024 ha registrato una media di oltre 400 presenze per serata, con punte di 600 spettatori e oltre 1.300 voti per la scelta dei film da proiettare. A rendere ancora più unica l’esperienza è il rinnovato spazio food con barbecue in spiaggia, degustazioni di prodotti locali, gadget, stand promozionali e una maxi-scritta “Cinema Ammare” per scatti fotografici indimenticabili. Una parte del ricavato del merchandising ufficiale verrà destinata in beneficenza a sostegno di associazioni territoriali che si occupano di bambini in difficoltà e organizzazioni impegnate nella cura dell’ambiente e della salvaguardia delle spiagge.

Anche quest’anno, il format si distingue per il coinvolgimento del pubblico, con un Pre-Show sempre più curato e dinamico che precede ogni proiezione: musica dal vivo con artisti emergenti, spettacoli di danza acrobatica e performance artistiche che arricchiscono l’atmosfera unica della serata.

“Il Cinema Ammare non è più una semplice proiezione in spiaggia ma è un’esperienza, un cinema 2.0 che porta lo spettatore a vivere una serata diversa dalle altre. Abbiamo dato vita al lunedì, che solitamente ha meno appeal, e abbiamo mostrato quanto il pubblico ami la semplicità” ha dichiarato Marco Gallo. Per Fabio Speranza, uno degli ideatori del progetto, Cinema Ammare rappresenta molto più di un evento estivo: “Per noi è anche un modo per far conoscere il nostro territorio ed esportarlo in giro per la Sicilia. Il nostro pubblico viene da tutta l’isola e da quest’anno abbiamo il piacere di ricambiare arrivando in diverse località siciliane con il nostro format, sempre più personalizzato e fidelizzato con il nostro pubblico”.

Nel 2025 il progetto si espande con nuove tappe: dopo il successo a Lampedusa, che ha visto una grande affluenza anche di turisti, sono state confermate due date anche a Selinunte, all’interno del Parco Archeologico.