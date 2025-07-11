Pallanuoto, il Setterosa parte col piede giusto: 14-9 alla Nuova Zelanda ai Mondiali

Debutto vincente per le azzurre della pallanuoto a Singapore. Dopo un avvio incerto, la squadra di Silipo ribalta il match e prepara la sfida all’Australia.

MADRID. – Buona la prima per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. La Nazionale italiana femminile, guidata da Carlo Silipo, ha superato 14-9 la Nuova Zelanda, iniziando il torneo con una vittoria importante nonostante qualche incertezza iniziale.

Le azzurre sono apparse contratte nei primi due tempi e mezzo, con difficoltà nella costruzione del gioco offensivo e una lunga attesa prima di sbloccarsi: la prima rete arriva solo al decimo minuto con Giustini, poi premiata come miglior giocatrice del match. Alla metà del terzo tempo, l’Italia si trovava sotto per 8-6, ma una serie di tre rigori consecutivi realizzati da Ranalli ha segnato il sorpasso, dando il via a un parziale di 8-1 che ha chiuso definitivamente la partita.

“C’era tensione e poca lucidità all’inizio, ma la reazione è stata quella di una squadra compatta”, ha commentato il commissario tecnico Silipo. Il Setterosa è in piena fase di rinnovamento, con solo cinque reduci dai Giochi di Parigi e molti giovani inseriti nel gruppo.

Ora lo sguardo è rivolto alla prossima sfida, in programma domenica contro l’Australia, vicecampione olimpica. Un banco di prova decisamente più impegnativo, dove servirà una prestazione più continua per sperare in un nuovo successo e consolidare le ambizioni mondiali del nuovo corso azzurro.

(Redazione)