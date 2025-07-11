Srebrenica, 30 anni dopo: l’Europa ricorda l’ultimo genocidio sul suolo europeo

Luglio 11, 2025
Ratko Mladic,"il boia di Srebrenica" in aula.
Oltre ottomila vittime in pochi giorni. Le Nazioni Unite non intervennero. Ancora oggi si trovano fosse comuni e resti delle vittime del massacro.

MADRID. – L’11 luglio 1995 iniziava il più grave crimine commesso in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale: il genocidio di Srebrenica. A trent’anni di distanza, l’Europa ricorda con dolore e vergogna il massacro di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani da parte delle forze serbo-bosniache. Un’operazione di pulizia etnica compiuta nel cuore della Bosnia-Erzegovina, sotto gli occhi di un mondo che non seppe – o non volle – intervenire.

Srebrenica era stata dichiarata “zona protetta” dall’ONU nel 1993. Ma quando le truppe del generale Ratko Mladić entrarono in città nel luglio del 1995, i Caschi Blu olandesi non opposero resistenza. Nei giorni successivi, migliaia di civili vennero separati, deportati e uccisi sistematicamente. I loro corpi furono sepolti in fosse comuni, poi riesumati e dispersi in nuove località per ostacolare l’identificazione.

Oggi, a trent’anni di distanza, il dolore non si è placato. Restano le fosse comuni ancora da scoprire, le vittime ancora da identificare, e un’ombra lunga sulla coscienza internazionale. Il genocidio di Srebrenica è stato riconosciuto ufficialmente dai tribunali internazionali, ma ancora oggi c’è chi nega l’evidenza o tenta di riscriverne la storia.

Le commemorazioni di quest’anno avvengono in un contesto globale segnato da nuove tensioni e conflitti, che rendono ancora più urgente il dovere della memoria. Ricordare Srebrenica non è solo un atto di giustizia per le vittime, ma un monito per il futuro: perché l’indifferenza e l’impunità non diventino mai più complici di un orrore simile.

