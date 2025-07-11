Srebrenica, 30 anni dopo: l’Europa ricorda l’ultimo genocidio sul suolo europeo

Oltre ottomila vittime in pochi giorni. Le Nazioni Unite non intervennero. Ancora oggi si trovano fosse comuni e resti delle vittime del massacro.

MADRID. – L’11 luglio 1995 iniziava il più grave crimine commesso in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale: il genocidio di Srebrenica. A trent’anni di distanza, l’Europa ricorda con dolore e vergogna il massacro di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani da parte delle forze serbo-bosniache. Un’operazione di pulizia etnica compiuta nel cuore della Bosnia-Erzegovina, sotto gli occhi di un mondo che non seppe – o non volle – intervenire.

Srebrenica era stata dichiarata “zona protetta” dall’ONU nel 1993. Ma quando le truppe del generale Ratko Mladić entrarono in città nel luglio del 1995, i Caschi Blu olandesi non opposero resistenza. Nei giorni successivi, migliaia di civili vennero separati, deportati e uccisi sistematicamente. I loro corpi furono sepolti in fosse comuni, poi riesumati e dispersi in nuove località per ostacolare l’identificazione.

Oggi, a trent’anni di distanza, il dolore non si è placato. Restano le fosse comuni ancora da scoprire, le vittime ancora da identificare, e un’ombra lunga sulla coscienza internazionale. Il genocidio di Srebrenica è stato riconosciuto ufficialmente dai tribunali internazionali, ma ancora oggi c’è chi nega l’evidenza o tenta di riscriverne la storia.

Le commemorazioni di quest’anno avvengono in un contesto globale segnato da nuove tensioni e conflitti, che rendono ancora più urgente il dovere della memoria. Ricordare Srebrenica non è solo un atto di giustizia per le vittime, ma un monito per il futuro: perché l’indifferenza e l’impunità non diventino mai più complici di un orrore simile.

(Redazione/Fonte Askanews)