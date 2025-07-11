Rubio: Trump invitato in Cina per incontrare Xi Jinping

Kuala Lampur, 11 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato invitato in Cina per incontrare Xi Jinping, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti presenti a Kuala Lumpur, dove sta partecipando alle riunioni dei ministri degli Esteri dell’Asean.”È una visita che vuole fare e quindi lavoreremo per trovare la data giusta”, ha detto Rubio dopo aver incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. “Entrambi i presidenti vogliono che ciò avvenga”, ha aggiunto.