Sudan, allarme Unicef: malnutrizione infantile in forte aumento nel Darfur

MADRID. – Una crisi umanitaria senza precedenti si sta abbattendo sul Sudan, dove la malnutrizione infantile ha raggiunto livelli drammatici. Secondo l’Unicef, tra gennaio e maggio 2025 si è registrato un incremento del 46% nel numero di bambini curati per malnutrizione acuta grave (SAM) nei cinque stati del Darfur, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel Nord Darfur, oltre 40.000 bambini hanno ricevuto cure contro la SAM, il doppio rispetto al 2024.

Le indagini condotte tra aprile e maggio in 13 località della regione evidenziano una situazione disperata: in 9 aree il tasso di malnutrizione acuta ha superato la soglia di emergenza fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A Yasin, nel Darfur orientale, il tasso di malnutrizione globale ha toccato il 28%. Se si arriverà al 30%, sarà ufficialmente dichiarata una carestia, una delle condizioni più estreme e letali per la popolazione.

“I bambini del Darfur sono affamati dal conflitto e tagliati fuori dagli aiuti che potrebbero salvarli”, ha dichiarato Sheldon Yett, rappresentante Unicef per il Sudan. La stagione della siccità è solo all’inizio e la situazione è destinata a peggiorare rapidamente senza un intervento internazionale immediato.

Il fenomeno si estende anche ad altre zone del Paese: i casi di accesso alle cure per la SAM sono aumentati del 70% nel Kordofan settentrionale, del 174% nello Stato di Khartoum e di uno sconcertante 683% ad Al Jazirah. In queste ultime due regioni, il miglioramento temporaneo della sicurezza ha permesso a molte madri di raggiungere i centri sanitari, facendo emergere una realtà nascosta.

La forma grave di malnutrizione è la più letale. I bambini affetti da SAM hanno un’altissima probabilità di sviluppare complicazioni mortali se non ricevono cure tempestive. L’Unicef avverte che il rischio di mortalità infantile di massa è in crescita, aggravato da epidemie di colera, morbillo e il collasso dei servizi sanitari.

Il conflitto armato in corso complica ulteriormente lo scenario. Nel Nord Darfur, soprattutto attorno ai campi di Al Fasher e Zamzam, la violenza si è intensificata: ospedali sono stati bombardati, interi quartieri assediati, strade bloccate. I convogli umanitari vengono saccheggiati e attaccati. Le scorte di alimenti terapeutici sono esaurite e molte strutture sanitarie hanno chiuso.

A questa emergenza si aggiunge lo sfollamento forzato: solo nel mese di aprile, quasi 400.000 persone hanno lasciato Zamzam, molte a piedi per oltre 70 chilometri, raggiungendo località come Tawila, dove ora si trovano ammassati oltre 500.000 sfollati, spesso senza riparo, acqua né cibo.

L’Unicef e i suoi partner continuano a operare in condizioni estreme, cercando di garantire cure, acqua potabile e alimenti terapeutici. Ma la violenza fa aumentare i bisogni più velocemente della capacità di risposta.

L’Unicef lancia un appello urgente: accesso umanitario immediato e senza ostacoli, sostegno finanziario internazionale – servono 200 milioni di dollari solo quest’anno – e pressioni diplomatiche per fermare le ostilità. È una corsa contro il tempo per salvare migliaia di vite innocenti.

