Alcione Milano e Banca del Fucino, rinnovato accordo sponsorizzazione

Alcione Milano, si legge in una nota, rinnova l'accordo di sponsorizzazione con Banca del Fucino, che per il terzo anno consecutivo ricoprirà il ruolo di Title Sponsor della società.

“Il rinnovo – si legge nella nota – consolida un rapporto basato su una visione condivisa dello sport come strumento di crescita, inclusione e sviluppo del talento. L’intesa tra Alcione Milano e Banca del Fucino nasce da valori comuni: spirito di squadra, impegno, passione e attenzione alla formazione delle nuove generazioni dentro e fuori dal campo”.

A partire dalla stagione 2023/2024, “questa sinergia ha accompagnato la crescita di Alcione Milano dallo storico ingresso nel calcio professionistico fino al consolidamento della realtà Orange che avvia un nuovo ciclo ancora più ambizioso. Un percorso che testimonia la forza di una partnership costruita sulla fiducia, sulla progettualità e su obiettivi ambiziosi, condivisi”.

Giulio Gallazzi, Presidente di Alcione Milano, ha dichiarato: “Banca del Fucino rappresenta oggi una realtà in forte crescita e fortemente radicata sul territorio italiano, molto attenta al valore della sostenibilità. Portarne sul petto il marchio ci riempie di orgoglio e ci sprona a migliorare passo dopo passo sul percorso intrapreso”.

Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino, ha aggiunto: “Essere al fianco di Alcione Milano anche per questa nuova stagione è per noi motivo di grande soddisfazione. In questi anni abbiamo condiviso un percorso fatto di crescita, entusiasmo e valori comuni, che vedono nello sport non solo una competizione, ma una vera scuola di vita. Alcione Milano incarna lo spirito che Banca del Fucino promuove ogni giorno: educazione, rispetto, inclusione e impegno. Crediamo profondamente nel potere formativo dello sport, soprattutto per i più giovani, e per questo continuiamo a sostenere con convinzione un progetto serio e ambizioso come quello di Alcione”.

