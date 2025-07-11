Dazi, Schlein “Meloni non minimizzi l’impatto e sostenga il negoziato Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è enorme preoccupazione perchè al di là di quanto Meloni minimizzi per non urtare la sensibilità di Trump, i dazi sarebbero un danno disastroso per la nostra economia, un’economia fortemente vocata all’export. Lei aveva detto negli scorsi giorni che se si fermassero al 10% non sarebbe così grave, ma è la stessa Confindustria a dire che anche soltanto i dazi al 10% vorrebbero dire 20 miliardi di export in meno nel 2026 e il rischio di perdere 118 mila posti di lavoro. Quindi non ci possiamo permettere che per le sue amicizie politiche Giorgia Meloni sottovaluti questo impatto. Il governo sostenga fortemente il negoziato da parte dell’Unione Europea e cerchiamo di evitare questa guerra commerciale così dannosa”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine del convegno “Le rotte del futuro” in corso oggi a Roma.

