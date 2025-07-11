Rescatan a 31 trabajadores tras derrumbe de un túnel en Los Ángeles

CARACAS – Los 31 trabajadores que se encontraban atrapados en el interior de un túnel industrial en Los Ángeles, tras el derrumbe parcial de la estructura, fueron rescatados a salvo por las autoridades.

El incidente, registrados la noche del miércoles, movilizó a más de cien rescatistas y equipos especializados que lograron sacar a los obreros que se encontraban a 121 metros bajo tierra.

Los reportes oficiales y de medios estadounidenses indican que los obreros se toparon con una obstrucción de tierra de más de cuatro metros de altura que bloquearon su paso, mientras operaban una máquina tuneladora.

El jefe del Departamento de Bomberos, Ronnie Villanueva, indicó que los operarios tuvieron que atravesar la parte más peligrosa del túnel por sí mismos, escalando tierra suelta de más de entre 3,5 y 4,5 metros de altura antes de que los rescatistas pudieran alcanzarlos y conducirlos a la única apertura.

El túnel, que tiene 5,5 metros de ancho y 11,3 kilómetros de largo, se ubica debajo del vecindario de Wilmington para el traslado de aguas residuales tratadas al océano Pacífico, al norte del Puerto de Los Ángeles.

Redacción Caracas