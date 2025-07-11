EEUU: Descubren 38 restos humanos en fosa clandestina en Jalisco

CARACAS – Las autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de 223 bolsas con 38 restos humanos en dos fosas ubicadas en la colonia Las Agujas, en Jalisco, informaron medios locales.

La Fiscalía de Jalisco comunicó al periódico ‘El Milenio’ que estas son todavía conclusiones preliminares. Hasta ahora, se han encontrado torsos y extremidades que parecen pertenecer a cuerpos completos, pero aún se espera la confirmación mediante análisis de ADN.

Inicialmente, se reportaron más de 30 cuerpos, pero el número ha ascendido a 38 tras continuar las labores de búsqueda en el terreno ubicado en una zona despoblada

La Comisión Nacional de Búsqueda se ha unido a los esfuerzos, empleando drones para inspeccionar el área y detectar ‘cambios de suelo’, como indicaron los miembros del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco. ‘

Este colectivo ha notado que las bolsas encontradas estaban ‘completamente cerradas’, lo cual difiere de otros hallazgos anteriores. Además, han extraído 54 bolsas en los últimos cuatro días y, según declaraciones a ‘El Occidental’, aún queda mucho terreno por trabajar.

La localización de la fosa fue posible gracias a una empresa que encontró los restos durante unas excavaciones preliminares para una construcción.

Redacción Caracas