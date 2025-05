A Caracas presentate le 21 finali del Torneo Apertura dell’”Asociación de Fútbol del Distrito Capital”

Dal 31 maggio al 20 luglio in scena calcio e futsal giovanile: attese emozioni e spettacolo

CARACAS – È tutto pronto per le 21 finali del Torneo Apertura dell’Asociación de Fútbol del Distrito Capital, presentate ufficialmente ieri durante una conferenza stampa in un ristorante della capitale venezuelana. Tra calcio maschile, femminile e calcio a 5 (futsal), giovani talenti di ogni età si sfideranno tra fine maggio e luglio per conquistare i titoli nelle rispettive categorie.

Le partite si disputeranno in diverse sedi, tra cui il “Complejo Fray Luis de León” (meglio conosciuto come La Guacamaya) e il “Futuros Sports Complex”. Per quanto riguarda il calcio a 5, la sede sarà annunciata nei prossimi giorni, ma l’attesa è già palpabile tra gli appassionati.

Il torneo prenderà il via il 31 maggio con la finale della “Liga Diamante Movistar”, riservata alle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18: semifinali e finali si svolgeranno nella stessa giornata. A seguire, nel mese di giugno, si giocheranno le finali della “Liga DIABLITOS UNDERWOOD Platino” (1º giugno), “Copa Amistad LDM”, “Liga RED VITAL Titanio” (7 giugno), “Copa Amistad LDUP” (8 giugno), “Liga Distrital Cuarzo” (14 giugno), “Liga Distrital Zafiro” (15 giugno), “Liga MUNCHY Azabache” (21 giugno) e “Copa Amistad LMA” (28 giugno).

Il 5 luglio sarà invece il turno dei più grandi, con le finali del “Torneo EMPIRE KEEWAY Under 20” e “Primera” per il calcio maschile, mentre sul fronte femminile si disputeranno la “Liga Distrital Esmeralda” e la “Copa Amistad LDE”.

Non mancheranno le emozioni anche nel calcio a 5, con appuntamenti fissati dal 15 giugno al 20 luglio: tra i tornei in programma ci sono la “Liga Top Futsal”, la “Liga Distrital Topacio Futsal”, la “Copa Amistad LTF”, la “Liga Futsal Distrital”, la “Copa Amistad LFD” e la “Liga Futsal Distrital Primera” per i ragazzi, mentre per le ragazze ci sarà la “Liga Distrital Jade Futsal”.

Gli appassionati del calcio venezuelano stanno già contando i giorni: nei prossimi due mesi, Caracas si trasformerà in un palcoscenico di sfide avvincenti e spettacolo puro, dove i giovani talenti saranno assoluti protagonisti.