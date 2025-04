Vinotinto: sei italo-venezuelani convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026

CARACAS.– La nazionale venezuelana, la Vinotinto, si prepara a sfide cruciali nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il commissario tecnico Fernando “Bocha” Batista ha diramato una lista di 40 convocati che vede la presenza di ben sei calciatori italo-venezuelani.

Luis Balbo, Lorenzo D’Agostino, Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani, Nicola Profeta e Jefferson Savarino sono stati chiamati a difendere i colori della Vinotinto nelle partite contro l’Argentina, in programma il 10 ottobre a Maturín, e il Paraguay, il 15 ottobre ad Asunción.

Talenti emergenti e campioni affermati

Oltre ai sei italo-venezuelani, la lista di Batista include anche numerosi talenti emergenti e campioni affermati. Tra questi spiccano il portiere Rafael Romo, ex Udinese e attualmente in forza all’Universidad Católica, il difensore del Parma Yordan Osorio e il centrocampista Tomás Rincón, con un passato in Serie A con Genoa, Juventus, Torino e Sampdoria.

Presenti anche nomi di spicco come Jon Aramburu della Real Sociedad, Yangel Herrera del Girona, Darwin Machís del Valladolid, Yeferson Soteldo del Gremio e Salomón Rondón del Pachuca.

Una chiamata per risollevare il morale

La Vinotinto arriva a queste sfide dopo un periodo difficile, caratterizzato dalle sconfitte contro la Bolivia e dal pareggio a reti inviolate contro l’Uruguay. La convocazione di numerosi giovani talenti e di giocatori con esperienza internazionale è un chiaro segnale della volontà di Batista di dare un nuovo impulso alla squadra e di risollevare il morale dell’ambiente.

La lista completa

Portieri: Rafael Romo (Universidad Católica, ECU), Joel Graterol (América de Cali, COL), José David Contreras (Águilas Doradas, COL).

Difensori: Yordan Osorio (Parma, ITA), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, BRA), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Yiandro Raap (Jong PSV, PBA), Delvin Alfonzo (Millonarios, COL), Miguel Navarro (Talleres, ARG), Víctor Fung (Inter Miami II, USA), Alexander González (Emelec, ECU), Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, PBA), Bianneider Tamayo (Universidad de Chile, CHI), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Alessandro Milani (Lazio Primavera, ITA), Rubén Ramírez (Cusco FC, PER), Luis Francisco Balbo (Fiorentina Primavera, ITA).

Centrocampisti: José Andrés Martínez (Corinthians, BRA), Tomás Rincón (Santos, BRA), Yangel Herrera (Girona, ESP), Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Nicola Profeta (Santos sub-20, BRA), Telasco Segovia (Casa Pia, POR), Yair Ramos (Cincinnati II, EUA), Giovanny Sequera (Philadelphia Union II, USA), Bryant Ortega (Jeddah Club, ARS), Daniele Quito (Inter Milán Primavera, ITA), Yeferson Soteldo (Gremio, BRA), Jefferson Savarino (Botafogo, BRA), David Martínez (Los Angeles FC, USA), Darwin Machís (Valladolid, ESP), Kervin Andrade (Fortaleza, BRA), Leenhan Romero (Universidad Católica, CHI), Eduard Bello (Barcelona, ECU), Daniel Pereira (Austin, USA).

Attaccanti: José Salomón Rondón (Pachuca, MES), Jhonder Cádiz (León, MES), Lorenzo D’Agostini (Lazio Primavera, ITA), Jesús Ramírez (Vitória Guimaraes, POR).

La Vinotinto è chiamata a una vera e propria impresa nelle prossime due partite. Le sfide contro Argentina e Paraguay saranno fondamentali per le aspirazioni della nazionale venezuelana di qualificarsi al Mondiale 2026.

Fioravante De Simone /Redazione Caracas