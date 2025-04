“Lavoro, poi stacco”: da Pd proposta per diritto a disconnessione

MADRID. – Il Partito democratico presenta alla Camera una proposta di legge, battezzata “Lavoro, poi stacco”, per introdurre e tutelare il diritto alla disconnessione per i lavoratori, realizzata in collaborazione con la realtà giovanile ‘L’asSociata’ e con la prima firma di Arturo Scotto.

“Siamo reduci da una discussione in aula sui temi del lavoro dove il Pd ha messo in campo le sue proposte, da tempo noi riteniamo che sia necessario agire in questo campo per far avvicinare il nostro Paese più rapidamente possibile a direttive e buone pratiche europee, pensiamo alla battaglia sul salario minimo, ieri respinto bruscamente da parte della maggioranza e del governo – afferma la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga.

La proposta che presentiamo oggi ha l’obiettivo di introdurre limiti di reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro: si tratta di un principio che è necessario affermare soprattutto dopo la diffusione del lavoro a distanza durante la pandemia, che ha trasformato l’organizzazione del lavoro”.

Insieme ai ragazzi de ‘L’asSociata’ abbiamo proposto una legge che si chiama “Lavoro poi stacco”, perché il lavoro non può invadere la vita privata delle persone – afferma invece la vicepresidente della Camera, Anna Ascani – lavoro di qualità vuol dire lavoro pagato il giusto, non precario ma anche distinto dai tempi di vita di ciascuno: una battaglia che faremo come Pd ma che allargheremo a tutto il Parlamento, perché questo è un provvedimento di civiltà che deve diventare legge il prima possibile”.

Secondo Scotto, capogruppo Dem in Commissione Lavoro, “è diritto di ciascun lavoratore poter chiudere al termine del turno il proprio rapporto con il lavoro, nessuno può vedere sacrificato il proprio tempo di vita sulla base del volere del datore di lavoro, principio che deve essere determinato attraverso una legge che stabilisca che deve esserci un tempo di 12 ore dopo il quale nessuno può essere disturbato, e c’è bisogno di strumenti tecnologico a disposizione del lavoratore che consentano di poter staccare”.

“Disconnessione – sottolinea Luca Onori, presidente de ‘L’asSociata’ – significa separare nettamente il lavoro dalla vita privata, significa tutelare il benessere psicologico di chi lavora e aumentare anche la produttività. Si tratta di una proposta fatta dalla nostra associazione che vuole riunire tutti i giovani senza bandiere politiche, per trovare soluzioni ai problemi del Paese”.