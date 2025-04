Radio, in Senato celebrazione del 100° anniversario

MADRID. – L’Aula del Senato, su iniziativa del presidente Ignazio La Russa, ha celebrato oggi il centesimo anniversario della prima trasmissione Radio in Italia, avvenuta il 6 ottobre del 1924. A presentare la cerimonia, il conduttore e dj Carlo Conti, che ha fatto ascoltare in Senato il primo annuncio trasmesso via radio.

Tra gli ospiti, anche Renzo Arbore, che ha ricordato i primi programmi Radio, tra cui “Alto gradimento” e altre trasmissioni realizzate insieme a Gianni Boncompagni. Ad Arbore è stata poi consegnata dal presidente La Russa una campanella “simbolo di un nuovo inizio”.

“Quando arrivarono le radio libere, la prima fu Radio Popolare, di sinistra, e io la invidiai moltissimo – ha raccontato scherzando La Russa – Immediatamente nel settembre del ’76 feci partire Radio University, la prima di destra in Italia”.

Ad assistere alla celebrazione dall’Aula del Senato anche Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, inventore della radio, a cui è stato assegnato lo stesso scranno occupato dal padre.

Presenti alle celebrazioni anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oltre ai vertici del servizio pubblico radiotelevisivo e alcuni rappresentanti delle maggiori emittenti radiofoniche private.

Fino a domenica 6 ottobre, nella sala di Palazzo Madama intitolata a Guglielmo Marconi, saranno esposti documenti d’archivio e antiche apparecchiature tecniche, come il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annuncio radiofonico e il carillon della radio, risalente al 1936, che riproduceva il suono di un uccellino per segnalare lo stacco tra un programma e l’altro.