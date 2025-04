Tennis, China Open: Sinner battuto da Alcaraz in finale

MADRID. – Jannik Sinner, numero uno del mondo, è stato sconfitto da Carlos Alcaraz, al secondo posto nella classifica mondiale, nella finale del China Open di Pechino. Partita molto combattuta e di grande livello tecnico. Alcaraz alla fine ha vinto per 6- 7, 6-4, 7-6.

Al China Open dello scorso anno era iniziato il momento magico di Sinner che lo ha portato a conquistare il numero uno del mondo. Un anno dopo è arrivata una sconfitta, ma il livello tecnico dell’italiano è ancora altissimo.

Dopo la semifinale di un anno fa, il campione in carica e numero 1 del mondo ha ritrovato Alcaraz in finale al China Open, l’ATP 500 di Pechino. E’ stata la prima finale tra i due dal torneo di Umago del 2022.

Per la terza volta nella storia del torneo, le prime due teste di serie sono arrivate a giocarsi il titolo. Era già successo nel 2005 e nel 2013, e in entrambi i casi si era imposto il meglio classificato: Nadal su Coria nel primo caso, Djokovic su Nadal nel più recente. Sinner, però non ha dato seguito alla tradizione.