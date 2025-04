Champions: Inter travolgente, 4-0 alla Stella Rossa. Milan ko a Leverkusen

MADRID. – L’Inter di Simone Inzaghi ha dominato la seconda giornata di Champions League, travolgendo la Stella Rossa con un netto 4-0. Una prestazione convincente che lancia i nerazzurri verso gli ottavi di finale.

I nerazzurri hanno preso il comando delle operazioni fin dai primi minuti, grazie alla splendida punizione di Hakan Calhanoglu. Il vantaggio ha dato maggiore sicurezza ai nerazzurri che, però, hanno faticato a trovare il raddoppio. Al limite della sua area Krunic perde una palla a favore di Taremi che serve subito il compagno di squadra: Arnautovic di prima non sbaglia e va a segno. Al 71′ L’Inter vola sul 3-0. Altro clamoroso errore difensivo di Spajic che si fa rubare palla da Taremi: l’iraniano serve Lautaro davanti al portiere e col mancino il Toro segna in diagonale. All’81’ Poker dell’Inter su rigore: alla battuta dagli 11 metri Taremi non sbaglia: il suo destro spiazza il portiere e mette il punto finale sull’incontro.

Non è andata altrettanto bene al Milan, sconfitto 1-0 dal Bayer Leverkusen. I rossoneri hanno giocato un primo tempo sottotono, subendo il gioco degli avversari e rischiando di andare sotto. Nella ripresa, il gol di Boniface. Il Milan ha provato a reagire, e attacca a testa bassa alla ricerca del pari. Ci prova Moorata (subentrato ad Abraham), Theo Hernandez colpisce la traversa, Hradecky para su Loftus Cheek. Alla fine vince il Bayer, seconda sconfitta consecutiva in Champions per il Milan.

Inter a valanga

L’Inter ha dimostrato una grande solidità difensiva e una pericolosità offensiva che ha messo in seria difficoltà la squadra serba. La vittoria contro la Stella Rossa dà morale alla squadra di Inzaghi, che ora è pronta ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

Milan in crisi

Il Milan, invece, è in una fase delicata. Due sconfitte consecutive in Champions League rappresentano un allarme per Fonseca. La squadra rossonera dovrà ritrovare al più presto la giusta compattezza e determinazione per risalire la classifica.

Le altre partite

Salisburgo-Brest 0-4, Stoccarda-Sparta Praga 1-1, Arsenal-Psg 2-0, Bayer Leverkusen-MILAN 1-0, Borussia Dortmund-Celtic 7-1, Barcellona-Young Boys 5-0, INTER-Stella Rossa 4-0, Psv Eindhoven-Sporting 1-1, Slovan Bratislava-Manchester City 0-4