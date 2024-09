Cotec Europa, Mattarella: “Necessario colmare il divario di innovazione”

Il Re Felipe VI ha sottolineato la “necessità” di una politica industriale europea “più forte, più coesa e strutturata”

MADRID – “L’Europa deve riorientare profondamente i suoi sforzi collettivi per colmare il divario di innovazione”. A Las Palmas de Gran Canarias, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto alla 17esima edizione del Simposio Cotec Europa. Quest’anno il summit è incentrato sul tema della sovranità tecnologica, da qualche anno al centro dell’attenzione dei Paesi dell’Unione Europea.

Lo sviluppo della ricerca nell’ambito tecnologico è sempre stato argomento di dibattiti e polemiche. Ma ora ha assunto un’importanza particolare poiché si è preso coscienza che la sovranità tecnologica consente ai paesi di assumere responsabilità. Soprattutto, prendere decisioni in maniera autonoma, senza dipendere da terzi, sulla base della propria capacità, creatività e dalla abilità nello stringere alleanze con alleati seri e affidabili.

Il nuovo mandato dell’Unione Europea inizia con un cambio di paradigma: la sicurezza economica. Un concetto assai diverso da quello che prevalse nel 2019, quando la scommessa era la sovranità e l’autonomia strategica aperta. Gli Stati dell’Unione – quindi anche Italia, Spagna e Portogallo, – devono promuovere l’innovazione per proteggere la competitività e le capacità tecnologiche. Soprattutto, privilegiare la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri. La strategia proposta punta su quattro aree. Queste sono: catene di approvvigionamento, compresa la sicurezza energetica; sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; sicurezza e fuga di tecnologia; militarizzazione delle dipendenze economiche o coercizione economica.

“Come anche i vostri studi hanno rilevato – ha detto il presidente Mattarella -, l’Unione Europea è debole nelle tecnologie emergenti che guideranno la crescita futura. Solo quattro delle cinquanta aziende tecnologiche più importanti al mondo sono europee”.

Il capo dello Stato è convinto che l’Europa deve pigiare l’acceleratore, attuando misure che consentano di promuovere la propria “capacità industriale nei settori ad alto contenuto tecnologico”. Ha sottolineato che oggi si rende necessario “attivare politiche nei settori della formazione e della ricerca” perché questi permettono di affrontare “il problema del divario tecnologico sollecitando il sistema industriale europeo a innovare, per essere resiliente e competitivo”.

“Nelle imprese, in ampia parte – ha aggiunto il presidente Mattarella -, crescono i talenti dell’innovazione”.

Non nasconde che “per restare competitivi servono risorse”. Avverte della necessità di fondi per i sistemi educativi e per la ricerca, “oltre a intese che assicurino l’approvvigionamento delle materie prime indispensabili per la produzione delle nuove tecnologie”.

“La supremazia tecnologica – ha sottolineato – è una componente rilevante nel rapporto tra Stati e l’Europa deve poter competere a parità di condizioni. Si impone, in questo senso, la capacità di dar vita a ‘campioni’ europei, espressione di sovranità condivisa”.

Per il capo dello Stato “le politiche pubbliche hanno un ruolo determinante, sia sul terreno delle regole, sia nella creazione di condizioni utili a far crescere il mondo della ricerca e la correlata capacità di trasformare le nuove conoscenze in valore e in impresa”.

Dal canto suo, il Re Felipe VI ha sottolineato la “necessità” di una politica industriale europea “più forte, più coesa e strutturata”. La pandemia, la guerra e il susseguirsi di crisi finanziarie e di approvvigionamento, in opinione del monarca, avrebbero reso coscienti i cittadini dell’Unione Europea dell’esistenza di obiettivi che si raggiungono solo se si è uniti. Ha sostenuto, quindi, la necessità del rafforzamento della sovranità tecnologica, dell’impegno nella transizione energetica e del rafforzamento delle infrastrutture.

Felipe VI ha annunciato che, nel nuovo mandato, l’Unione europea porrà l’accento sulla sicurezza economica che intende promuovere attraverso le proprie capacità tecnologiche, le alleanze con i paesi terzi e la cooperazione tra partner non UE.

“Cotec – ha detto – può contribuire molto in compiti come la preparazione di elenchi di tecnologie critiche, la valutazione del rischio e l’implementazione di una doppia transizione, digitale e verde”.

Il monarca ha sottolineato l’importanza per l’Unione Europea dei fondi Next Generation, orientati a far “recuperare il posto che le spetta in campo tecnologico e industriale”.

In rappresentanza dell’Unione Europea è intervenuto Josep Borrell, capo della diplomazia UE. Ha innanzitutto spiegato che “la commissione è l’organo esecutivo” mentre chi comanda è il Consiglio europeo.

“Non abbiamo un presidente dell’Ue – ha detto -. Gli appelli rivolti all’Esecutivo e alla Commissione sono sbagliati. La priorità politica viene stabilita dal Consiglio europeo, che decide tutto all’unanimità”.

Ha spiegato che, l’indomani la crisi dell’euro, si è proceduto al “disarmo in tutti i paesi europei”. È questa la ragione per la quale, ha detto, non si possono “dare armi all’Ucraina”. E nonostante sia aumentata la produzione, si è ancora “lontani dall’essere capaci di poter fornire all’Ucraina mezzi e servizi di cui ha bisogno”.

Borrell ha osservato come oggi i conflitti si avvalgano di “strumenti tecnologici come i droni, in grando di distruggere carri armati che costano centinaia di migliaia di euro”, ma l’Europa è indietro nella ricerca tecnologica nel settore della difesa. Ha affermato che un rapporto dice che lo è “nel momento più minaccioso”.

“La guerra – ha detto – non è solo contro l’Ucraina. Interessa anche la nostra sicurezza”.

Ha quindi avvertito che “dietro le guerre ci sono ondate di immigrazione che preoccupano: è un mondo duro, conflittuale, frammentato, sempre meno multilaterale e multipolare”.

“C’è bisogno che gli stati, i governi, i cittadini – ha segnalato – capiscano che non si tratta di buttar via i soldi ma di una necessità fondamentale, tutti preferiremmo il burro ai cannoni ma è questa una sfida importante”.

Assente in questa edizione di Cotec il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, per l’emergenza causata dagli incendi che da giorni devastano il Portogallo.

