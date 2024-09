Cercapersone esplosi: il piano al via 15 anni fa?

MADRID. – Intervistato da ABC News, un funzionario dell’intelligence statunitense ha dichiarato che Israele probabilmente aveva pianificato l’operazione di martedì e mercoledì scorsi che ha indotto l’esplosione simultanea dei cercapersone e delle ricetrasmittenti di Hezbollah da circa 15 anni.

“Un’operazione del genere richiederebbe un lungo processo di creazione di società fittizie, con molteplici livelli di coperture e infiniti sotterfugi per consentire agli agenti di inserirsi nella catena di fornitura”, ha detto la fonte, secondo la quale è verosimile che alcuni dei soggetti coinvolti non abbiano compreso di essere al servizio dell’intelligence israeliana.

Secondo l’intervistato in passato la CIA avrebbe evitato di ricorrere a un attacco del genere proprio perché era considerato ad altissimo rischio per i civili. Ieri il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha puntato l’indice contro Israele, affermando che quanto accaduto, definito “un massacro senza precedenti”, “ha violato tutte le linee rosse”.

“Martedì – ha detto Nasrallah – Israele intendeva uccidere 4.000 persone in un minuto facendo esplodere i cercapersone. Molti di loro erano civili”. “Il giorno dopo, altri 1.000 in un minuto. In due minuti, Israele intendeva uccidere 5.000 persone”.

Il leader dell’organizzazione paramilitare ha comunque ammesso: “Abbiamo subito un duro colpo. Questa è guerra, questo è un conflitto. Sappiamo che il nemico, non solo Israele ma anche gli Stati Uniti e la NATO, ha una superiorità tecnologica” ma Hezbollah “si riprenderà e continuerà a combattere”.

Secondo Nasrallah “lo sforzo israeliano è stato ampiamente sventato”. “Indagheremo su cosa è successo”, aggiunge, spiegando che è stato istituito un comitato di inchiesta e affermando che da quanto accaduto “ne usciremo più forti. Ci stiamo preparando ad affrontare attacchi ancora peggiori”.

“Diciamo al primo ministro Benjamin Netanyahu, al ministro della Difesa Yoav Gallant e al popolo israeliano: non fermeremo i nostri attacchi finché il nemico non fermerà la sua guerra a Gaza”, ha concluso.