EEUU: Carrera a la Casa Blanca sigue empatada, según encuestas

CARACAS- A menos de siete semanas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump siguen empatados, según nuevas encuestas publicadas este jueves.

Una nueva serie de sondeos encargados conjuntamente por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College, mostró que Harris impresionó a los votantes en su debate con Trump, pero la carrera sigue siendo reñida, en línea con otros estudios.

En la encuesta nacional, Harris y Trump estaban empatados en 47% entre los 2,437 votantes probables encuestados del 11 al 16 de septiembre.

En el debate de la semana pasada,: el 67 % de los votantes encuestados anotaron que la demócrata lo hizo bien, mientras que el 40 % alabó el desempeño del magnate, pero Harris no ha logrado obtener una ventaja decisiva

En Pensilvania, uno de los siete estados más disputados, Harris mantuvo su ventaja de 4 puntos, 50% a 46%, con un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales, según el sondeo del Times.

Otros resultados de The Washington Post también revelaron una reñida pugna entre los candidatos en este estado, que se encuentra entre los que, junto con Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, pueden determinar el resultado de noviembre.

