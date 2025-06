Ucraina, ora il nuovo incubo sono i missili iraniani

MADRID. – Gli Stati Uniti stanno “lavorando” per autorizzare l’Ucraina all’uso di missili a lungo raggio. Lo ha ribadito anche ieri il presidente americano Joe Biden sottolineando che gli Stati Uniti stanno “lavorando” per autorizzare l’Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio contro la Russia. Biden ha risposto in questo modo all’ennesima richiesta in tal senso del suo omologo Volodymyr Zelensky, che insiste a sottolineare la necessità di colpire le basi da cui l’esercito russo sferra i suoi attacchi.

Ultimamente, la leadership ucraina ha spiegato che l’autorizzazione occidentale all’uso delle armi a lungo raggio su suolo russo è diventata ancora più impellente in quanto sarebbe ormai dimostrato che Mosca ha già ricevuto o sta per ricevere 200 missili balistici Fath-360 da Teheran. Da qui, la necessità di distruggerne all’origine i punti di lancio.

Il Fath-360 è un missile iraniano per colpire obiettivi nelle retrovie nemiche, che in realtà è una versione ridotta del missile a lungo raggio Fateh-110. Per quanto riguarda la sua velocità, la fase principale del volo è Mach 3, quando ci si avvicina al bersaglio è Mach 4. La portata massima del volo è fino a 120 chilometri. Con una lunghezza di 5,1 metri e un peso di 787 kg, il Fath-360 è dotato di una testata ad alto esplosivo da 150 chilogrammi, con una portata fino a 30 metri, cioè la sua precisione è “insignificante”. La guida è satellitare.

È interessante notare che in precedenza il Fath-360 non sembrava affatto un missile che potesse interessare la Russia. Il Cremlino era molto più interessato ad ottenere il più potente Fateh-110 o missile Zolfagar. Ma perché alla fine Mosca ha scelto Fath-360? “Penso che il trasferimento di Fath-360 sia solo la prima fase della cooperazione missilistica tra Teheran e Mosca. Cioè, il Fath-360 sarà seguito da missili a lungo raggio. Molto probabilmente si tratterà del Fateh-110, una versione ampliata del Fath-360, che alcuni chiamano l'”Iskander” iraniano: ha una testata da mezza tonnellata e questo missile vola fino a 300 chilometri”, ha commentato la Difesa israeliana. Ufficiale delle forze armate, analista militare Yigal Levin, intervistato da Ukrinform.