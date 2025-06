Usa, Harris costringe Trump alla difensiva. Taylor Swift: “Voto Kamala”

MADRID. – Niente a che fare col disastroso (per Biden) dibattito della fine di giugno tra il presidente in carica e Donald Trump. Quello andato in scena nella notte a Philadelphia tra il Tycoon e Kamala Harris è stato un faccia a faccia a volte feroce sui principali temi della politica interna e internazionale. A solo otto settimane dalle elezioni, i due candidati alla Casa Bianca si sono scontrati su inflazione, aborto, immigrazione e politica estera.

Secondo i dati compilati dal New York Times, Kamala Harris ha parlato per 37 minuti e 41 secondi, e Donald Trump per 43 minuti e 3 secondi. Si stima che la Harris abbia impiegato 17 minuti e 25 secondi ad attaccare il suo avversario, mentre Donald Trump avrebbe utilizzato 12 minuti e 54 secondi.

I temi più dibattuti sono stati: l’immigrazione (4 minuti 34 secondi per Trump; 1 minuto 12 secondi per Harris), l’economia (4 minuti 13 secondi per Trump; 6 minuti 6 secondi per Harris) e anche l’aborto (4 minuti 8 secondi per Trump; 3 minuti e 40 secondi per Harris).

Difficile, alla fine, dire chi abbia vinto. Ma la sensazione generale diffusa sulla stampa americana al termine del duello tra i due candidati è che Kamala Harris abbia piuttosto dominato l’incontro, confinando Donald Trump in un atteggiamento “difensivo”, come ha scritto il New York Times. Lo ha spintonato in numerose occasioni, come quando gli ha detto, mentre ancora una volta lanciava false accuse su un presunto “furto” delle elezioni presidenziali del 2020, di essere stato “licenziato” dagli elettori.

Inoltre, secondo un sondaggio della CNN condotto su un campione significativo di osservatori del dibattito, la Harris ha ottenuto un 44% di commenti sfavorevoli contro il 45% di favorevoli, con un netto miglioramento rispetto al 39% dei favorevoli del pre-faccia a faccia. Le opinioni degli osservatori del dibattito su Trump sono invece cambiate di poco: il 39% lo ha valutato favorevolmente e il 51% sfavorevolmente dopo il dibattito, con poca variazione rispetto a prima della diretta del canale ABC. Da parte sua, dopo il confronto Trump si è detto certo di non aver mai dibattuto così bene, accusando anche i moderatori di parzialità. “Credo che sia stato il mio miglior dibattito – ha detto il candidato repubblicano – soprattutto perché sono stati in tre contro uno!”.

Va senz’altro segnalato che dopo il dibattito la cantante americana Taylor Swift ha annunciato su Instagram il suo sostegno a Kamala Harris. In un post, la pop-star ha affermato che il vicepresidente in carica “difende i diritti e le cause che hanno bisogno di un guerriero per essere portate avanti”. Firma il suo post “Taylor Swift, Childless Cat Lady”, irridendo così i post passati di J. D. Vance sui social network che prendevano in giro Kamala Harris.

Uno dei momenti più attesi del dibattito è stato quello delle dichiarazioni finali. La prima a parlare, come previsto dal sondaggio, è stata Harris. “Penso che stasera abbiate sentito due visioni molto diverse per il nostro Paese – ha detto -. Una è concentrata sul futuro e l’altra è concentrata sul passato e cerca di riportarci indietro. Ma non torneremo indietro. Sono fiduciosa che il popolo americano sappia che abbiamo molto più in comune di ciò che ci separa. E possiamo tracciare un nuovo percorso da seguire. Per fare questo dobbiamo avere un progetto, comprendere le aspirazioni, i sogni, le speranze e le ambizioni del popolo americano.

Questo è il motivo per cui intendo creare un’economia delle opportunità. Investire nelle piccole imprese, nelle nuove famiglie, in ciò che possiamo fare per proteggere gli anziani, in ciò che possiamo fare per dare una pausa ai lavoratori e abbassare il costo della vita. Credo in quello che possiamo fare insieme. Si tratta di mantenere la posizione dell’America nel mondo e di garantire il rispetto che giustamente meritiamo, compreso il rispetto delle nostre forze armate e la garanzia di avere la forza combattente più letale al mondo.

Sarò un presidente che protegge i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali, compreso il diritto di una donna di prendere decisioni sul proprio corpo e di non lasciare che sia il suo governo a dettare cosa dovrebbe fare. Ho iniziato la mia carriera come pubblico ministero. Ho ricoperto il ruolo di procuratore, procuratore generale, senatore degli Stati Uniti e ora vicepresidente. Avevo un solo cliente, le persone.

E posso dirvi che come pubblico ministero, non ho mai chiesto a una vittima o a un testimone: ‘Sei repubblicano o democratico?’ L’unica cosa che ho chiesto loro è stata ‘Stai bene?’ E questo è il tipo di presidente di cui abbiamo bisogno in questo momento. Qualcuno che si prende cura di te e non mette se stesso al primo posto. Ho intenzione di essere un presidente per tutti gli americani e di concentrarmi su ciò che possiamo fare nei prossimi dieci anni e mezzo per ricostruire il nostro Paese investendo in voi, il popolo americano, adesso”.

Davvero la Harris “farà tutte queste cose meravigliose promesse?” è stata la sarcastica domanda posta da Trump al momento delle sue conclusioni. “Perché non l’ha già fatto? È lì da tre anni e mezzo. Avevano tre anni e mezzo per affrontare il confine. Hanno avuto tre anni e mezzo per creare posti di lavoro e tutto ciò di cui abbiamo parlato. Perché non l’ha già fatto?”.

E rivolto direttamente alla vicepresidente: “Non l’hai fatto – ha detto -. E non lo farai, perché credi in cose a cui gli americani non credono. Credi in cose come: ‘non faremo il fracking’, ‘non useremo combustibili fossili’, ‘non faremo cose che renderanno questo paese forte, non ti dà fastidio? ti piaccia o no’. La Germania ci ha provato e nel giro di un anno ha ripreso a costruire normali impianti energetici. Non siamo pronti per questo. Non possiamo sacrificare il nostro Paese in nome di una cattiva visione.

Ma ti faccio solo una semplice domanda: perché non lo ha già fatto? Siamo una nazione in declino. Siamo presi in giro in tutto il mondo. Conosco molto bene i leader mondiali. Vengono a trovarmi. Mi chiamano. Veniamo presi in giro in tutto il mondo. Non capiscono cosa ci è successo come nazione. Non abbiamo leader. Non abbiamo idea di cosa stia succedendo. Ci sono guerre in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina. Ci troveremo in una terza guerra mondiale, e sarà una guerra senza precedenti a causa delle armi nucleari, del potere delle armi.

Ho ricostruito il nostro intero esercito”. Biden “Ne ha dato gran parte ai talebani. L’ha dato all’Afghanistan. Ciò che queste persone hanno fatto al nostro Paese, e forse la cosa più difficile di tutte, è stato consentire a milioni di persone di entrare nel nostro Paese. Molti di loro sono criminali e stanno distruggendo il nostro Paese”. Dunque quello attualmente in carica, ha concluso Trump “È il peggior presidente, il peggior vicepresidente della storia del nostro Paese”.