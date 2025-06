Qualificazioni Mondiale 2026: Vinotinto viene bloccata sullo 0 – 0 da Uruguay decimato

CARACAS. – Sotto una pioggia battente la Vinotinto ha pareggiato 0-0 con l’Uruguay. Nello stadio Monumental di Marutín, la nazionale venezuelana non riesce ad approfittare dell’occasione d’oro per mettere al tappeto la Celeste che era orfana di diversi giocatori importanti: per questa sfida, mister Marcelo Bielsa non aveva a disposizione Darwin Núñez, l’ex Juventus Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez tutti out per squalifica a cui si aggiunge Luis Suarez ha ha salutato la “Celeste” pochi giorni fa.

La sfida andata in scena a “La Sultana de Guarapiche” era iniziata bene per la formazione della “Piccola Venezia” con le incursioni di Yeferson Soteldo, Jon Aramburu e Salomón Rondón. Al 32esimo, Rondón ha segnato un gol ma é stato annullato per fuorigioco. Tra i migliori in campo, il portiere uruguaiano Rochet.

Nella ripresa. la “Celeste” ha impegnato in diverse occasioni il portiere Rafael Romo, sempre pronto a respingere la palla. Nel secondo tempo i padrini di casa hanno avuto la possibilitá di portarsi in vantaggio, ma i tiri degli italo-venezuelani Nahuel Ferraresi e Jefferson Savarino non hanno gonfiato la rete avversaria.

La nazionale della “Piccola Venezia” si lecca le ferite per l’occasione d’oro sprecata tra le mura del Monumental di Maturín. Dopo 180 minuti (il ko 4 – 0 con la Bolivia e lo 0 – 0 interno con l’Uruguay), i ragazzi di Fernando “Bocha” Batista scivolano dal quarto al sesto posto con 10 punti. Dal canto suo, i ragazzi di Marcelo Bielsa sono terzi con 15 punti.

La Vinotinto tornerá in campo il 10 ottobre quando ospiterá, immaginiamo a Maturín, l’Argentina, cinque giorni dopo andrá a far visita al Paraguay (battuto 1 – 0 nella gara d’andata).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)