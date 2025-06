Respinte le pregiudiziali, ora il Ddl Sicurezza entra nel vivo

MADRID. – Avanti tutta con il disegno di legge Sicurezza, con il quale oggi la Camera dei deputati ha ripreso ufficialmente l’attività dopo la pausa estiva. L’aula di Montecitorio ha infatti respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità, presentate da 5 gruppi di opposizione (Pd, M5S, AVS, Italia Viva e Più Europa) con 186 voti contrari e 132 voti a favore, e si appresta ora a entrare nel vivo di uno provvedimenti bandiera dell’esecutivo, che introduce una serie di misure per rafforzare il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e migliorare la sicurezza urbana.

Dal nuovo reato di occupazione abusiva di immobili, con una procedura accelerata per il rilascio delle proprietà occupate, dal blocco stradale o ferroviario effettuato con il proprio corpo, trasformandolo da illecito amministrativo a reato, passando per il blocco stradale o ferroviario effettuato con il proprio corpo, trasformandolo da illecito amministrativo a reato, fino allo stop alla cannabis light.

Un provvedimento duramente contestato dalle opposizioni, che hanno sollevato preoccupazioni per il presunto contrasto del ddl Sicurezza con principi costituzionali fondamentali: critiche sono emerse per il suo panpenalismo e l’introduzione di nuove fattispecie e aggravanti che potrebbero aumentare la repressione senza migliorare la sicurezza reale.

Il provvedimento ha suscitato anche allerta per la criminalizzazione di manifestazioni pacifiche e comportamenti non violenti, compromettendo diritti di espressione e di protesta. Inoltre, l’aumento delle pene e la punizione della resistenza passiva sono state giudicate sproporzionate e inadeguate, sollevando dubbi sulla loro conformità ai principi di umanità e proporzionalità della pena.

Per Deborah Serracchiani del Partito democratico, per esempio, “questo disegno di legge ha molti aspetti di incostituzionalità: penso alla resistenza passiva nella rivolta in carcere, penso al blocco stradale col proprio corpo, penso al fatto che un reato è più grave se viene commesso in una stazione”. Critiche “costanti e pedanti” respinte da Edoardo Ziello, della Lega, secondo il quale “prevale la linea del buon senso e del rigore” in particolare sulla già molto discussa questione della cittadinanza “che deve essere il coronamento di un sogno e di un percorso di integrazione e non una semplice concessione. Questo approccio è fondamentale per evitare di diventare un Paese con le problematiche gestionali della Francia”.