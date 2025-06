Ocse, istruzione globale migliora ma ancora no pari opportunità

MADRID. – Il livello di istruzione e i risultati del mercato del lavoro sono migliorati per i giovani adulti più a rischio di rimanere indietro, ma i sistemi educativi possono adattarsi ulteriormente per migliorare i risultati per tutti i gruppi, comprese ragazze, donne e studenti a basso reddito. E’ quanto emerge da Education at a Glance 2024, il rapporto annuale dell’Ocse sullo stato dell’educazione a livello globale.

Dal 2016, la quota di 25-34enni con una qualifica di istruzione secondaria superiore è aumentata dall’83% all’86% nell’area dei Paesi Ocse, mentre la quota di 18-24enni che non partecipa ad alcuna forma di impiego, istruzione o formazione è scesa in media dal 16% al 14%.

Anche le opportunità di lavoro sono migliorate: il tasso di occupazione tra i 25-34enni senza una qualifica di istruzione secondaria superiore è aumentato dal 59% al 61% e per coloro con una qualifica di istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria è aumentato dal 76% al 79%.

Queste tendenze positive sono guidate dai 18-24enni che rimangono più a lungo nell’istruzione e da un mercato del lavoro solido. Ciò non significa che i loro risultati di apprendimento siano uniformemente migliori, poiché gli ultimi risultati del Programma per la valutazione internazionale degli studenti dell’OCSE hanno mostrato un calo per molti gruppi. Pertanto, le discrepanze di competenze rimangono un problema nel mercato del lavoro per i lavoratori a tutti i livelli di qualificazione, secondo il rapporto.

“Sebbene il livello di istruzione e i risultati del mercato del lavoro siano migliorati in molti paesi dell’Ocse, i risultati del rapporto di quest’anno mostrano che permangono delle sfide. L’ampliamento dell’accesso e della qualità dell’istruzione consentirà ai paesi di sfruttare il potenziale inutilizzato dei gruppi sottorappresentati a beneficio delle loro società ed economie. Aiuterà inoltre a garantire che gli studenti provenienti da famiglie vulnerabili possano recuperare e siano dotati degli strumenti e delle competenze giusti per adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro”, ha affermato il Segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann.

“La nostra ultima edizione di Education at a Glance fornisce raccomandazioni ai decisori politici per contribuire a migliorare l’uguaglianza nelle opportunità educative, migliorando l’accesso a un’istruzione di alta qualità per la prima infanzia, affrontando la carenza di insegnanti e allineando meglio i sistemi educativi alle esigenze del mercato del lavoro”.

Le donne superano gli uomini nell’istruzione, ma questo non si traduce in opportunità equivalenti nel mercato del lavoro. Il rapporto mostra che ragazze e donne continuano a superare ragazzi e uomini nella maggior parte delle misure educative disponibili, tra cui punteggi dei test, tassi di ripetizione degli anni e tassi di completamento sia a livello secondario superiore che terziario.

Le ragazze tendono a ottenere punteggi più alti nelle valutazioni standardizzate e hanno il 28% in meno di probabilità di ripetere un anno a livello primario e secondario inferiore rispetto ai ragazzi. A livello secondario superiore e terziario, hanno maggiori probabilità di completare con successo i loro programmi in tutti i paesi per i quali sono disponibili dati, con divari di genere che spesso superano i 10 punti percentuali. Tuttavia, nonostante il loro livello di istruzione più elevato, le giovani donne continuano ad affrontare svantaggi significativi nel mercato del lavoro.

Il divario è particolarmente ampio per coloro che non hanno completato l’istruzione secondaria superiore: il tasso di occupazione del 47% per le donne di età compresa tra 25 e 34 anni senza una qualifica secondaria superiore è inferiore di 25 punti percentuali rispetto ai loro colleghi maschi. Tra le giovani donne con una qualifica terziaria, l’84% è impiegato, ovvero 6 punti percentuali in meno rispetto al tasso di occupazione per gli uomini con qualifiche simili.

Migliorare l’uguaglianza delle opportunità fin dall’inizio è fondamentale per livellare il campo di gioco educativo, in particolare per le famiglie a basso reddito. Il rapporto rileva inoltre che i bambini provenienti da famiglie a basso reddito hanno in media 16 punti percentuali in meno di probabilità di essere iscritti all’istruzione e all’assistenza della prima infanzia prima dei 3 anni. Nell’istruzione primaria e secondaria, gli studenti provenienti da contesti socioeconomici meno avvantaggiati ottengono risultati peggiori nelle valutazioni standardizzate. Questo svantaggio precoce persiste a tutti i livelli, influenzando il conseguimento dell’istruzione.

Gli studenti i cui genitori non hanno conseguito l’istruzione secondaria superiore hanno 17 punti percentuali in meno di probabilità di completare con successo gli studi rispetto ai loro coetanei i cui genitori hanno una qualifica terziaria, e questo divario sale a 19 punti percentuali per coloro che iniziano programmi terziari.

Mentre il 72% degli adulti che hanno almeno un genitore con una qualifica terziaria ha anche ottenuto una qualifica terziaria, solo il 19% di coloro i cui genitori non hanno completato l’istruzione secondaria superiore ha conseguito un titolo terziario. Il rapporto conferma che l’educazione precoce dell’infanzia è fondamentale per ridurre l’impatto del background familiare sulle opportunità educative, poiché aiuta a colmare le lacune di sviluppo tra i bambini prima che entrino nella scuola primaria.

Tuttavia, evidenzia anche le disparità nelle opzioni disponibili a seconda del livello di reddito delle famiglie, come la disponibilità di ore di assistenza all’infanzia sufficienti e la vicinanza di istituti finanziati con fondi pubblici.

Dieci dei 38 paesi Ocse hanno abbassato l’età di inizio dell’istruzione obbligatoria nell’ultimo decennio per includere parte o tutta l’istruzione prescolare, che ora è obbligatoria in 17 paesi. I governi stanno anche dando sempre più priorità all’educazione precoce dell’infanzia nei loro bilanci: la spesa pubblica per l’educazione precoce dell’infanzia misurata come quota del prodotto interno lordo (PIL) è aumentata del 9% tra il 2015 e il 2021, significativamente più che per altri livelli di istruzione.

I tassi di iscrizione all’educazione precoce dell’infanzia hanno continuato ad aumentare in tutte le fasce d’età. In media nell’OCSE, l’83% dei bambini di età compresa tra tre e cinque anni è iscritto all’istruzione prescolare nel 2022, rispetto al 79% del 2013. I tassi di iscrizione per le famiglie a basso reddito sono particolarmente sensibili ai livelli di finanziamento pubblico e di accesso gratuito, mettendo i bambini delle famiglie più povere in una situazione di svantaggio.

La diffusa carenza di insegnanti qualificati rappresenta un’altra sfida urgente, con il reclutamento di insegnanti qualificati per sostituire coloro che vanno in pensione o si dimettono, che ora rappresenta una sfida nella maggior parte dei paesi. All’inizio dell’anno accademico 2022/23, 18 dei 21 paesi per i quali sono disponibili dati hanno dovuto affrontare carenze di insegnanti e non sono stati in grado di coprire tutti i posti vacanti di insegnante.

Tuttavia, conclude il report, gli incentivi finanziari da soli non sono sufficienti per attrarre candidati motivati. Misure complete sono altrettanto importanti, tra cui un supporto professionale sufficiente e un forte riconoscimento pubblico degli insegnanti nelle scuole svantaggiate.