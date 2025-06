In Breve – Sánchez dovrà riferire al Parlamento sul tema migratorio

MADRID – Alla fine il Partito Popolare ha raggiunto l’obiettivo, grazie al voto di Vox e di una parte del “gruppo misto”. Il capo dell’Esecutivo, Pedro Sánchez, dovrà presentarsi martedì alla sessione plenaria del Parlamento e illustrare la situazione migratoria.

Come si ricorderà, i “popolari”, con il contributo di Vox e di Junts, riuscirono a bloccare una riforma della legge sull’immigrazione, nonostante questa fosse stata concordata con il governo delle Isole Canarie che, come Lampedusa, è lungo la rotta dei “barconi della morte”. Le Isole Canarie non riescono più ad assistere i migliaia di immigranti che giungono dall’Africa. soffre la pressione per l’afflusso costante di disperati che attraversano il mediterraneo a bordo dei “barconi della morte”.

Il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, si è recato alle Isole Canarie per incontrare il presidente dell’arcipelago, Fernando Clavijo. Il principale tema all’ordine del giorno è la modifica legislativa che contempla il trasferimento obbligatorio su tutto il territorio nazionale di parte degli oltre cinquemila minori migranti non accompagnati che saturano i centri di accoglienza delle Isole Canarie. In particolare, dell’isola “El Hierro”.

Redazione Madrid