Medio Oriente, ancora strage a Gaza: “Almeno 40 morti” in raid su Khan Younis

MADRID. – Ancora una strage a Gaza. I primi a diffondere la notizia dell’ennesima carneficina provocata da un attacco israeliano sono stati i rappresentanti della protezione civile locale, controllata da Hamas, secondo i quali almeno 40 persone sono state uccise e 60 ferite in un’operazione militare che ha coinvolto la “zona umanitaria” di Al-Mawasi a Khan Younis, dove – secondo l’esercito – Hamas avrebbe gestito un centro di comando e controllo.

In una dichiarazione online, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato che i jet da combattimento hanno attaccato “terroristi dell’organizzazione terroristica Hamas che operavano in un complesso di comando e controllo camuffato nell’area umanitaria di Khan Younis”. Prima dell’attacco, hanno inoltre sottolineato le forze armate dello Stato ebraico, “sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l’uso di armi di precisione, sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence”.

Fatto sta che i residenti e i medici dell’accampamento di tende nell’area di Al-Mawasi, che avrebbe dovuto essere per decisione dello stesso esercito di Tel Aviv una zona sicura, hanno dichiarato che il quadrante è stato colpito da almeno quattro missili. Il campo è affollato di palestinesi sfollati che sono fuggiti da altre parti dell’enclave.

Almeno 20 tende hanno preso fuoco e alcuni missili hanno causato crateri profondi fino a nove metri. Il bilancio attuale si riferisce alle persone. morti e feriti – già trovate e trasferite in ospedale, mentre i funzionari della protezione civile hanno segnalato che potrebbero esserci altri civili dispersi sotto le macerie. Un portavoce dell’unità di difesa civile di Hamas, citato dall’agenzia di stampa Shehab, sostiene che intere famiglie “sono state inghiottite da montagne di sabbia sollevatesi durante l’attacco”.

I video diffusi in rete dopo l’attacco mostrano gli abitanti di Gaza che si arrampicano disperatamente sui cumuli di sabbia nell’oscurità, nel tentativo di raggiungere i morti e i feriti. Hamas ha inoltre negato il fatto che uomini armati fossero presenti nel sito preso di mira dagli attacchi israeliani. In una dichiarazione, il gruppo ha anche respinto le accuse di aver sfruttato aree civili per scopi militari.

“Questa è una bugia palese che mira a giustificare questi orribili crimini. La resistenza ha negato più volte che qualcuno dei suoi membri esista all’interno di raduni civili o utilizzi questi luoghi per scopi militari” si legge in una nota.