Segre compie 94 anni, il mondo politico si unisce per gli auguri alla Senatrice a vita

MADRID –La senatrice Liliana Segre ha compiuto 94 anni e il mondo politico, sempre diviso dalle polemiche, per una volta si unisce per esprimergli unanime gli auguri di buon compleanno.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell’esprimergli a nome suo e del Senato “i più sinceri auguri di buon compleanno”, ha sottolineato che “la sua costante testimonianza costituisce ogni giorno un esempio concreto di difesa dei valori di democrazia, tutela della libertà e salvaguardia dei diritti di ogni individuo”.

Elly Schlein ha affidato a Instagram gli auguri di “buon compleanno” alla Senatrice Segre.

“Grazie per il suo impegno nella difesa della memoria e dei valori della Costituzione” continua la Segretaria generale del Partito Democratico che, citando una dichiarazione della Senatrice a vita, ha aggiunto:

“‘Naturalmente, anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata (come essa stessa prevede all’art. 138), ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione – peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi – fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un paese più giusto e anche più felice'”.

In una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, ha augurato “tanti auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre da sempre testimone ed esempio per tutte e tutti noi”.

“La sua storia – ha aggiunto – ci insegna che occorre impegnarsi ogni giorno per difendere i valori della democrazia, della libertà e della tutela e difesa dei diritti”.

Dal canto suo, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha scritto sul suo account in “X”:

“Liliana Segre compie oggi 94 anni. La sua lucidità, la sua intelligenza, la sua forza morale e umana sono un patrimonio immenso e senza tempo per questo Paese. Sono grato di aver avuto la fortuna di incontrarla e di ascoltarla. Buon compleanno, cara Liliana. E grazie per i valori che trasmetti”.

La senatrice a vita fu deportata ad Auschwitz nel 1944, su un treno piombato partito dalla stazione Centrale di Milano. E fu poi trasferita nel campo tedesco di Malchow. Sopravvisse fino alla liberazione il primo maggio 1945. Con lei furono liberati i soli venticinque bambini che uscirono vivi da Auschwitz.

Tornare alla vita “normale”, com’ella stessa ha raccontato, non fu facile. La aiutò l’amicizia con Alfredo Belli Paci, avvocato milanese di origine pesarese, conservatore di destra e antifascista cattolico, che sposò nel 1951.

