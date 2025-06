Qualificazioni Mondiale 2026: Vinotinto alla ricerca della vittoria contro l’Uruguay

CARACAS. – Dopo il duro colpo subito, a quota 4.080 metri sul livello del mare, contro la Bolivia (4 – 0), la Vinotinto cercherá di riprendersi tra le mura amiche del Monumental di Maturín contro l’Uruguay. Il calcio d’inizio é fissato per le 16:00 (ora di Caracas).

La gara che avrá come cornice la denominata “Sultana de Guarapiche” sará fondamentale per entrambe le nazionali: i padroni di casa devono assolutamente vincere per non uscire dalla zona qualificazione. Attualmente sono quinti con 9 punti. Mentre i “Charrúas” sono al secondo posto con 14 punti a -4 dalla capolista Argentina. Nell’ultima giornata delle qualificazioni sono stati bloccati sullo 0 – 0 dal Paraguay.

Il mister della nazionale della “Piccola Venezia”, Fernando “Bocha” Batista, dovrá fare a meno di calciatori del calibro di Yangel Herrera, Yordan Osorio, Ilker Ángel e Jhon Chancellor alle prese con infortuni vari. Sull’altra sponda, Marcelo Bielsa non avrá a disposizione Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araujo e José María Giménez che stanno scontando giornate di squalifica dopo la scazzottata nella semifinale della Coppa America persa contro la Colombia. Va segnalato che Luis Suarez non ci sará, ha salutato la Celeste nella sfida pareggiata 0-0 nello stadio Centenario.

Nelle ultime 20 gare disputate tra qualificazioni, amichevoli e Coppa America il bilancio é di 9 vittorie per l’Uruguay e 4 per il Venezuela. In sette occasioni hanno pareggiato.

L’ultimo precedente tra queste due nazionali tra le mura amiche risale alle qualificazioni verso il Qatar: 0 – 0 nello stadio Olimpico della UCV.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)