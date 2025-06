Calcio a 5: Vinotinto annuncia i 14 guerrieri per affrontare il mondiale in Uzbekistán

CARACAS. – Sará una passerella di campioni, grandi giocatori, atleti in rampa di lancio e qualche scommessa. Questo e tanto altro ci regalerá il Mondiale di futsal. A pochi giorni dal via, fissato per sabato 14 settembre, i diversi allenatori hanno diramato la lista dei convocati che si sfideranno in Uzbekistán per portare a casa la coppa.

Tra le nazionali in campo ci sará la Vinotinto. Tra i convocati di coach Robinson Romero ci sono sei giocatori che hanno partecipato alla kermesse iridata che si é disputata nel 2021 in Lituania. Questi campioni sono José “Pulpo” Villalobos, Rafael Morillo, Carlos Sanz, Milton Francia, Jesús Viamonte e Alfredo Vidal.

Il resto del gruppo della spedizione della “Piccola Venezia” lo conformano Carlos Vásquez, Carlos Jiménez, Alexander Moreno Víctor Carreño, Maikel Torres, Kevin Briceño, Saimond Francia e Wilmer Cabarcas.

La Vinotinto é stata inserita nel girone F insieme a Iran, Guatemala e Francia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)