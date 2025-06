Nuoto: la corazzata CIV di Caracas stravince il “Campeonato Nacional por categorías Infantil y Juvenil”

CARACAS. – Con la stupenda prestazione nel “Complejo de piscinas Rafael ‘Coquito’ Leal” della localitá di San Felipe, il Centro Italiano Venezolano di Caracas chiude in cima alla classifica il “Campeonato Nacional por categorías Infantil y Juvenil”.

Bravi, bravi, bravi! Da qualche anno il sodalizio italico di Prados del Este ci ha abituato a grandi trionfi che lo stanno facendo diventare una delle migliori scuole di nuoto della “Piccola Venezia”.

Nella vasca del “Complejo de piscinas Rafael ‘Coquito’ Leal” il CIV di Caracas ha scritto una nuova pagina della sua storia, con le vittorie della categorie “infantil” (terzo nella sua storia da quando c’é l’attuale staff tecnico) e “juvenil” (primo) che dimostrano classe, intelligenza, talento e molto altro. I nuotatori del club itálico hanno inflitto distacchi siderali alla concorrenza.

Alla gara natatoria hanno partecipato 41 club provenienti da diversi angoli del paese tra cui spiccano Club Italo Venezolano de Guayana e Scuola Centro Italo Valencia.

Lo staff tecnico ha a capo Juan Francisco Morales che ostenta nel suo palmares personale 11 campionati nazionali con diversi club: 5 come assistente e 6 come coach principale. Nello staff del popolare “Juanfri” ci sono Héctor Díaz, Xiomarlys Bustamante, Héctor Parada, Anneris Jimenez, Marco García, Erling Dávila, Camila Silva. Ma questo successo del Centro Italiano di Caracas non sarebbe stato possibile senza il supporto di genitori e dirigenti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)