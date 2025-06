Comunidades gobernadas por el PP presentaron recursos contra la Ley de Amnistía

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, se unió a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular

MADRID – Recursos contra la Ley de Amnistía, un goteo continuo. El primero en anunciarlo ha sido el gobierno valenciano. Este se anticipó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien además informó haber recusado a tres magistrados del Constitucional. Con el pasar de las horas, también manifestaron la voluntad de recurrir la polémica Ley los gobiernos “populares” de Andalucía, de Aragón y de la Región de Murcia. Hasta Castilla – La Mancha, cuyo gobierno es presidido por el socialista Emiliano García-Page, se sumó a la lista, la cual promete crecer.

El gobierno valenciano que preside el “popular” Carlos Manzón, había anunciado que, en sesión extraordinaria con carácter monográfico, tomaría la decisión de proceder a la recusación de la Ley de Amnistía. Y así ha sido. Luego del cónclave, el presidente de la Generalitat valenciana aseguró que el recurso de su Gobierno contra la Ley de Amnistía tiene justificación. Considera que el instrumento legal es una “aberración legislativa”.

“Quienes creyeron que no alzaríamos la voz contra este ataque a la igualdad de los españoles – dijo – se equivocaron”

Manzón subrayó el “movimiento plural del rechazo” e informó que el gobierno valenciano recusó a los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Isabel Díaz Ayuso hizo el anuncio en el transcurso del desayuno informativo organizado por “Nueva Economía Forum”. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el recurso busca velar por “la defensa de la igualdad de todos los españoles ante la Ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes.

“Ya avanzamos que en el Partido Popular y la Comunidad de Madrid no nos íbamos a cruzar de brazos” dijo Díaz Ayuso. Considera que la Ley de Amnistía es “el mayor acto de corrupción política de la historia de la democracia, una ley al dictado de quienes trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña”.

Igual que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Manzón; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó la recusación de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no se ha quedado atrás. El Ejecutivo se une a la ofensiva jurídica contra la Ley de Amnistía.

“Hoy mismo – dijo al sumarse a las comunidades de Aragón, Murcia, Cantabria y Castilla – La Mancha – vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque nuestro servicio jurídico entiende que es un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado”.

La Comunidad Autónoma de Aragón y la Región de Murcia también registraron sus recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón, dijo que la Ley de Amnistía es “la mayor ignominia cometida contra los principios de igualdad de todos los españoles”

Por su parte el presidente murciano, Fernando López Miras, en una entrevista a la Cope, dijo que es “una Ley vergonzosa e inconstitucional”. También él, como los demás “barones” del Partido Popular, considera que “vulnera la separación de poderes”. Y permite, en su opinión, que se puedan “cometer delitos en función de dónde vivas”.

Castilla-La Mancha se une a Comunidades Autónomas presididas por “barones” del Partido Popular. Ester Padilla Ruiz, portavoz del ejecutivo castellanomanchego informó que el gobierno regional socialista presidido por Emiliano García-Page también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

La Junta regional, informó Padilla, presentó un informe “muy contundente”. Justificación suficiente para legitimar el recurso de la Comunidad Autónoma. El informe, comentó la portavoz, sostiene que la Ley de Amnistía “se salta el principio de igualdad entre los ciudadanos”.

Redacción Madrid