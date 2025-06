Vela, giornata negativa per Luna Rossa: chiude seconda round robin Luis Vitton’s Cup

MADRID. – Un guasto tecnico prima e una brutta partenza poi hanno reso estremamente negativa l’ultima giornata dei round robin della Louis Vuittons’s Cup per Luna Rossa Prada Pirelli team. Nella prima delle prove in programma Luna Rossa è stata squalificata per un problema tecnico ad uno dei foil (le appendici che permettono alle barche di volare) sostanzialmente prima della partenza contro gli svizzeri di Alinghi.

Peggio il risultato della seconda prova dell’equipaggio italiano che è stato sconfitto nettamente per la seconda volta in questi round robin (prove di qualificazione) contro gli inglesi di Ineos, guidati da Sir Ben Aisle. L’equipaggio e l’imbarcazione inglese hanno mostrato in queste prove un incredibile miglioramento.

Nel fine settimane prenderanno il via le semifinali, Ineos, grazie al primo posto conquistato nei round robin sceglierà lo sfidante che quasi sicuramente sarà l’equipaggio svizzero diAlinghi, mentre Luna Rossa dovrà vedersela con gli statunitensi di American Magic che nelle ultime prove hanno mostrato lievi miglioramenti. Eliminati definitivamente i francesi di Orient Express.