Addio a Maria Mattarella, nipote del capo dello Stato

MADRID. – Addio a Maria Mattarella, avvocata e segretaria generale della Regione siciliana, figlia dell’ex presidente della Regione, Piersanti Mattarella. La donna, 62 anni, lottava da tempo contro un male incurabile: è deceduta nella sua casa di Palermo, circondata dall’affetto dei suoi cari. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, suo zio, è da ieri nel capoluogo siciliano. Lascia due figli, Giovanni e Piersanti.

Il 6 gennaio 1980, diciottenne, si trovava in auto con il padre, la madre e la nonna, quando il presidente della Regione siciliana venne ucciso a colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino: tra i primi a soccorrerlo il fratello Sergio, che lo prese tra le sue braccia. Nel 2015 Maria aveva perso prematuramente il marito, Alessandro Argiroffi, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Palermo.

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime a nome personale e di tutto il Governo le più profonde e sincere condoglianze per la scomparsa di Maria Mattarella, nipote del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella” si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

“Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Maria Mattarella, avvocato e segretario generale della Regione siciliana, figlia dell’ex Presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. In questo momento di dolore desidero rivolgere alla sua famiglia le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica” scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Rivolgo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le più sentite condoglianze per la scomparsa della nipote Maria, figlia del compianto Piersanti. Ai familiari desidero esprimere la vicinanza e il cordoglio della Camera dei deputati” così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Esprimo, a nome di tutta la comunità democratica, il profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Mattarella. È stata una donna stimata e apprezzata per le sue doti umane e professionali. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza, in questo momento così doloroso, al Presidente Sergio Mattarella, a tutti i suoi familiari e a quanti le hanno voluto bene” afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.