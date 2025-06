L’impresa di Sinner unisce tutti. Tranne Kyrgios

MADRID. – Stampa straniera, pubblico, perfino la politica italiana: Jannik Sinner, dopo la vittoria del suo secondo Slam, ha compiuto un’altra impresa, quella di mettere d’accordo tutti. O quasi.

Il trionfo del tennista altoatesino allo US Open ha scatenato sin da ieri le reazioni dei vertici del Governo: “Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni” ha sottolineato la premier Giorgia Meloni. I complimenti a Sinner sono arrivati anche dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Orgoglio tricolore” ha scritto su Twitter. E lo stesso ha fatto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nei confronti peraltro del perfetto ambasciatore dell’Italia nel mondo in questo momento: “Grazie Jannik. Campione dell’Open degli Stati Uniti. Sei un orgoglio per tutta l’Italia“, ha scritto sul suo profilo X il vicepremier.

Sinner, che consolida oggi il proprio primato nella classifica Atp, a parole nella nottata di Flushing Meadow ha lasciato andare un po’ dell’aplomb che lo contraddistingue in campo: “E’ una sensazione bellissima essere qui, accanto al trofeo. Vincere due Slam in un anno è abbastanza sorprendente – soprattutto vincere questo, torneo iniziato senza troppe aspettative. Sono state due emozioni diverse, a Melbourne l’ho vissuto come un sollievo perché lavori ogni giorno per vincere questi tornei ma in realtà non sai mai se riesci a farlo. Quando ho vinto quello ho capito che avevo il potenziale per poter fare quel tipo di risultati”.

Jannik, per ovvi motivi, non sarà a Bologna per la sfida di Coppa Davis contro Belgio, Brasile e Olanda, ma di lui si parla anche in azzurro. “Siamo orgogliosissimi di quello che ha fatto ieri, ci ha dimostrato di avere le spalle molto larghe” assicura in conferenza stampa capitan Volandri.

Quel riferimento alle spalle larghe, ovviamente, è legato alla vicenda Clostebol, l’anabolizzante trovato in percentuale minima in un test antidoping e per il quale Sinner è stato pienamente scagionato, ma di cui si è parlato moltissimo. “Adesso scoprirò chi mi è veramente amico e chi no” aveva detto Sinner e anche la vittoria agli Us Open ha dissipato alcuni dubbi.

Carlos Alcaraz, uno di quelli che aveva mostrato qualche perplessità sulla vicenda, ha festeggiato l’amico-rivale sui social: “Congratulazioni! Te lo sei meritato! Goditi il momento”. Non così ha fatto Nick Kyrgios, che invece ha avuto solo parole di conforto per Taylor Fritz: “A testa alta, campione. Che due settimane hai fatto, devi esserne orgoglioso”. Sulle due settimane di Sinner, nulla di pervenuto.