Marattin lascia Italia Viva: “Grazie Renzi, ma no al campo largo”

MADRID. – “Per quanto sia forte il dispiacere personale, è altrettanto forte la chiarezza politica: noi non condividiamo la scelta fatta e compiuta dalla dirigenza di Italia Viva, cioè di aderire al cosiddetto campo largo. Non la condividiamo nel metodo, non la condividiamo nel merito”. Così Luigi Marattin in una conferenza stampa alla Camera, annunciando il suo passaggio al gruppo Misto e annunciando la nascita dell’associazione Orizzonti liberali a sostegno dell’agenda Draghi.

“E’ con forte dispiacere personale ma con altrettanto forte convincimento, chiarezza e determinazione politica che annunciamo il nostro addio alla comunità politica di Italia Viva” afferma il deputato, sottolineando che “le uscite da Italia Viva sono già iniziate nei giorni scorsi: un paio di centinaia di persone al momento, tra cui un centinaio di dirigenti territoriali e altre uscite ci saranno nei prossimi giorni”.

“Forte dispiacere personale – spiega Marattin – perché per molti di noi questa non è solo la fine di un percorso che è durato 5 anni, visto che Italia Viva tra poco compirà 5 anni, ma ad esempio come per il sottoscritto è la fine di un periodo molto più lungo, circa 15 anni, dietro all’avventura politica di Matteo Renzi”.

“Desidero innanzitutto – aggiunge – ringraziare la comunità politica di Italia Viva e Matteo Renzi per avermi concesso l’opportunità di avere il più grande onore della mia vita, che è stato quello di servire il mio Paese prima a Palazzo Chigi con lui (in qualità di consigliere economico, ndr) e poi per due mandati in Parlamento, nominato da lui, cosa che con un tocco di eleganza, che in Matteo apprezziamo sempre, non manca mai di ripetere” afferma con un filo di ironia.

Marattin spiega poi i motivi della contrarietà alla scelta di aderire al campo largo: “Non la condividiamo nel metodo, non la condividiamo nel merito. Nel metodo perché una scelta del genere, ovviamente, avrebbe dovuto essere presa in un congresso, perché è un congresso che aveva deciso la collocazione terzopolista di Italia Viva”.

“Nel campo largo – aggiunge – c’è chi dice che è meglio che Iv non entri: non è questo l’esito che merita la comunità di Iv, farsi dire no da M5S e Fratoianni”. Nel merito, sottolinea il deputato, “questa è una scelta che non condividiamo perché noi siamo convinti che le posizioni del campo largo siano antitetiche a quelle che hanno costituito la cifra del renzismo”.

“È una scelta legittima e rispettabile: poteva essere fatta senza aggrapparsi all’alibi del metodo – commenta Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia Viva – Sapevano benissimo come sarebbe finita in Assemblea il prossimo 28 settembre e come sarebbe finito il Congresso e purtroppo hanno preferito evitare la democrazia interna.

Non è la prima volta che alcuni amici rinunciano a contarsi con i voti, era accaduto anche nella formazione delle liste per le Europee dove purtroppo qualcuno ha rinunciato a dare una mano alla squadra. Peccato, sarà per la prossima. In bocca al lupo a chi se ne va e pieno rispetto per le scelte di tutti: anche le dimissioni di oggi confermano che la scelta di costruire un nuovo centrosinistra è faticosa per tanti di noi. Ma assolutamente necessaria perché battere questa destra è possibile”.