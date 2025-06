Petro denuncia “un golpe de Estado a la colombiana” y llama a las calles

CARACAS – El presidente Gustavo Petro insistió este fin de semana en denunciar que se gesta un golpe de Estado “a la colombiana”, por la investigación en su contra abierta por el Consejo nacional Electoral entorno al financiamiento de su campaña electoral.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Según Petro, la investigación que adelanta el CNE para determinar si violó los topes de su campaña, lo que busca es dejarlo por fuera de la Casa de Nariño antes del 7 de agosto de 2026, cuando termine su mandato.

“Al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana”, añadió y llamó a sus seguidores llamar a manifestarse en las calles.

Y agregó: “La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”.

La gran crítica del presidente Petro es que el CNE retomó la investigación en su contra luego de que el Consejo de Estado resolviera que el tribunal electoral sí tiene la competencia para hacerlo.

Para el 19 de septiembre, sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores llamaron a manifestaciones en todo el país a favor de Petro.

Tres días después, el 22 de septiembre, la oposición saldrá a las calles con la consigna de “fuera Petro”.

Redacción Caracas