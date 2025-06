Caso Sangiuliano, non si placa la polemica. Borghi (Iv): “Si vada fino in fondo”

Matteo Renzi ha scritto sui social che al suo partito “non interessano i gossip sui ministri” ma “le risposte politiche”. M5S: “Si è chiusa una pagina nera per la cultura italiana”

MADRID – Non si placa la polemica sul caso dell’ormai ex ministro della Cultura. Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e membro di Copasir, ha chiesto di “andare fino in fondo” nel caso Sangiuliano. E ha ritenuto opportuno che Meloni si presenti alle Camere “per sgombrare il campo dal timore che un suo ministro sia stato ricattato”

“C’è stato un incredibile pressapochismo di un ministro che ha messo a rischio la sicurezza del Paese – ha detto critico il senatore -. E di un premier che ha atteso troppo per rimuoverlo”.

Il capogruppo di Italia Viva, sempre riferendosi al caso Sangiuliano, ha commentato che “ci sono altri ministri e membri del governo che hanno situazioni molto più complicate della sua”.

“Dica quali sono – ha chiesto Borghi -, perché questo gioco di rimandi e allusioni è inaccettabile per le istituzioni”.

Dal canto suo, Matteo Renzi, leader di Italia Via, ha scritto sui social che al suo partito “non interessano i gossip sui ministri o le indagini giudiziarie” ma “le risposte politiche”.

“Quello che fanno i ministri a letto non ci interessa, quello che fanno in ufficio sì. – ha sottolineato -. Vogliamo la totale trasparenza sul merito delle nomine, delle assunzioni, delle spese per i grandi eventi. E su questo ho l’impressione che, dal punto di vista politico, il peggio debba ancora arrivare. Gli italiani si stanno accorgendo della mediocrità di questa squadra di Governo: l’amichettismo di Meloni e famiglia fa male all’Italia”.

Critiche sull’operato di Sangiuliano continuano a piovere dal Movimento 5 Stelle. Gli esponenti dell’M5S alla Commissione Cultura alla Camera ritengono che “l’unica cosa positiva di tutta la vicenda Sangiuliano è rappresentata dal fatto che si è chiusa una pagina nera per la cultura italiana”. Hanno chiesto al ministro Alessandro Giuli, chiamato a sostituire Gennaro Sangiuliano, una forte azione di “discontinuità”.

“Faccia insomma quello che Sangiuliano non è mai stato in grado di fare – hanno affermato – producendo quel disastro che il mondo della cultura italiana conosce benissimo”.

Nell’esigere una inversione a U, gli esponenti dell’M5S sostengono che “la vera svolta deve avvenire su quelli che sono stati i grandi tradimenti di Sangiuliano: la legge sul Tax Credit e l’indennità di discontinuità per i professionisti dello spettacolo”.

Redazione Madrid (con informazioni di Askanews)