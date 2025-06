Padel: Coello e Tapia trionfano a Madrid, titolo femminile per Triay e Fernández

MADRID. – Arturo Coello e Agustín Tapia confermano il loro dominio nel padel mondiale, trionfando nella finale del Comunidad de Madrid Premier Padel P1. I numeri 1 del ranking FIP hanno sconfitto Fede Chingotto e Ale Galán con un netto 6-3, 7-6 in una partita durata 1 ora e 31 minuti, conquistando così il settimo trofeo della loro straordinaria stagione. La coppia argentina-spagnola ha disputato un match quasi perfetto, approfittando degli errori di Galán, che hanno impedito alla coppia numero 2 di arrivare al terzo set.

“Non ci siamo concessi vacanze per continuare ad allenarci anche ad agosto,” ha dichiarato Tapia, con Coello che ha confermato l’impegno della coppia nel rimanere sul campo più tempo che sulla spiaggia. “Agus è un animale, ha fatto una mini pre-stagione incredibile: è in condizioni straordinarie.”

Nel torneo femminile, il titolo è andato a Gemma Triay e Claudia Fernández, teste di serie numero 3. Le spagnole hanno beneficiato del ritiro della coppia avversaria, Delfi Brea e Bea González, a causa di un infortunio di quest’ultima quando il punteggio segnava 6-2, 2-1 a favore di Triay/Fernández. Un finale amaro per González, che è scoppiata in lacrime per l’ennesimo problema fisico in una stagione già travagliata.

“È triste concludere una finale così,” ha commentato Triay. “Bea è sfortunata, ma tornerà più forte.” Anche Fernández ha espresso vicinanza alla sua avversaria: “Vincere qui, a casa mia, è uno dei momenti più gratificanti della mia vita.”

Con il torneo di Madrid alle spalle, il circuito Premier Padel si sposta a Róterdam per un altro P1.