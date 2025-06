Jannik Sinner trionfa agli US Open: secondo Slam in carriera

MADRID. – Jannik Sinner è il nuovo re di New York. Il tennista altoatesino ha trionfato agli US Open 2024, conquistando il suo secondo titolo del Grande Slam, dopo l’Australian Open vinto a inizio anno. Nella finale disputata sull’Arthur Ashe Stadium, Sinner ha superato l’americano Taylor Fritz con un convincente 6-3, 6-4, 7-5, in una battaglia durata 2 ore e 17 minuti.

La partita sembrava andare tutta in discesa per l’italiano nei primi due set. Con un gioco solido e incisivo, ha chiuso il primo parziale in 42 minuti e il secondo in soli 35, dominando gli scambi con precisione e determinazione. Fritz, spinto dal tifo di casa, ha cercato di reagire nel terzo set, mettendo in difficoltà Sinner con un break che lo ha portato in vantaggio 5-3.

Ma proprio quando sembrava destinato a cedere, Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis. Ha strappato il servizio all’avversario, vincendo tre game consecutivi e chiudendo il set 7-5. La sua freddezza nei momenti cruciali e la capacità di gestire la pressione hanno fatto la differenza, regalando all’Italia un’altra vittoria storica.

Con questo successo, Sinner si conferma uno dei grandi protagonisti del 2024. Oltre agli US Open e all’Australian Open, ha vinto altri quattro tornei (Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati), portando a sei i trofei stagionali. La sua incredibile stagione lo vede ora con un bilancio di 55 vittorie e solo 5 sconfitte, un risultato che lo consacra come uno dei dominatori del circuito mondiale.