Il 14 settembre prenderà il via lo “Split 2” del Torneo di “Pelotica de Goma Vacilate Esto” 

CARACAS. – Uno degli sport popolari tra i “chamos” in Venezuela é la “Pelotica de Goma”. Un’attivitá sportiva simile al baseball, quasi sempre si gioca con 5 contro 5. Gli unici requisiti sono una pallina di gomma “pelotica de goma” e definire le basi e l’home run. Lo spazio per giocarlo non é tanto grande. Ma in questa era social e di giochi elettronici i ragazzi venezuelani avevano perso l’amore per la pratica di questo bellissimo sport, che in tantissime occasioni ho giocato durante la ricreazione a scuola. Per far rinnovare il legami tra i “chamos” e a “pelotica de goma” gli influencer del podcast “Vacilate esto”,Jhon Da Silva e Juan Carlos Martínez, hanno ideato un torneo.

Il 14 settembre a Caracas prenderá il via lo “Split 2” del Torneo di “Pelotica de Goma Vacilate Esto”. La manifestazione sportiva avrá come scenario il palasport “Parque Miranda” e parteciperanno 58 giocatori che saranno distribuiti giocando “pari o dispari” per effettuare il denominato “draft”. I biglietti avranno un costo di 76 bs.

Ogni squadra avrá un “chivo”, che che sceglierá i giocatori e fará da manager della squadra. Tra i denominati “chivos” spicca il nome dell’italo-venezuelana Gesaria Lapietra. La presentatrice televisiva di origine pugliese sará a capo del team “Los Vikingos de Charallave”.

“In Venezuela chi non ha giocato pelotica de goma? Con la pallina di gomma giocavo con i miei amici, fratelli a scuola, nel rione dove abitavo, dove capitava” – racconta la giornalista italo-venezuelana, aggiungendo – “Io sono di Charallave, mio papá Giuseppe era meccanico e nella sua officina c’era tantissimo spazio dove giocare pelotica di goma con tutti gli amici. É un gioco che va riscattato e tramandato alle future generazioni”.

Oltre a Lapietra a sfidarsi in campo ci saranno la giornalista sportiva María Alexandra Bastidas (che nella scorsa edizione ha vinto con la sua squadra), l’attore Coquito, l’ex giocatore di baseball Luis Sojo, il cantante Jeeiph e gli influencers Lucho Mosqueda, Fernando Andrés e Yunior Show.

Le altre squadre in gara saranno: “Coquito y su combo”, “Los Pelvelsos”, “Los Toros”, “Los Bombillos de Petare”, “Los Diablos de la Bastidas”, “El Gremio” e “Bestias del Oeste”.

(di Fioravente De Simone / redazione Caracas)