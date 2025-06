González Urrutia lascia il Venezuela: in volo verso la Spagna

ll ministro Albares ha confermato che “non è cambiata” la posizione della Spagna relativa le elezioni in Venezuela. L’assedio dell’Ambasciata argentina da parte delle forze di sicurezza e il gravissimo precedente in Ecuador sono segnali chiari che oggi in Venezuela non c’è un rifugio sicuro

MADRID –Al momento di scrivere questa nota, Edmundo González Urrutia è in volo verso la Spagna, che gli ha concesso l’asilo politico. Lo ha confermato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ai giornalisti. Il ministro accompagna il presidente del governo, Pedro Sánchez, nel suo viaggio ufficiale in Cina.

“Confermo – ha dichiarato il responsabile della diplomazia spagnola – che Edmundo González vola attualmente in Spagna su un aereo dell’aeronautica spagnola, su sua richiesta. Ha anche sollecitato di avvalersi del diritto di asilo che, naturalmente, il governo spagnolo esaminerà e concederà”.

Il ministro ha detto di aver “avuto modo di parlare con lui, una volta che era già sull’aereo”. González Urrutia, ha riferito il ministro Albares, “ha trasmesso la sua gratitudine al Governo e alla Spagna”.

“Naturalmente – ha aggiunto il titolare del ministero degli Esteri -, ho trasmesso la nostra gioia per il fatto che stia bene, in viaggio verso la Spagna. Ho ribadito l’impegno del governo per i diritti politici di tutti i venezuelani”.

La decisione di González Urrutia è la conseguenza dell’ordine di arresto spiccato dalla Procura. Gli sono contestati i reati di “usurpazione di funzioni”, “falsificazione di un documento pubblico”, “istigazione a disobbedire alle leggi”, “cospirazione”, “sabotaggio” e “associazione” per commettere crimini.

Il 28 luglio, il Consiglio Nazionale Elettorale, per la prima volta nella storia del sistema democratico venezolano, ha assegnato la vittoria al presidente Maduro senza pubblicare i verbali dei centri di votazione. Quindi, senza permettere la verifica dei risultati. La decisione dell’organismo elettorale ha provocato l’aggravarsi della già acuta crisi politica e istituzionale del Pase. Immediatamente dopo conosciuti i risultati, l’opposizione, con a capo Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado, ha pubblicato sulle reti sociali le copie dell'”83,5% dei registri elettorali”. Questi confermano il trionfo del candidato della “Plataforma Unitaria Democratica”.

Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha confermato “non è cambiata” la posizione della Spagna relativa le elezioni in Venezuela.

“Ribadiamo – ha detto – la richiesta che il verbale sia presentato, che possa essere verificato e che non riconosceremo una vittoria se ciò non può essere fatto. La Spagna – ha assicurato – sarà sempre lì per promuovere il dialogo e la negoziazione tra il governo e l’opposizione, per raggiungere una soluzione che deve essere pacifica e tra i venezuelani”

Per quanto riguarda i negoziati, fonti diplomatiche hanno assicurato che non ci sono stati colloqui diretti tra i governi spagnolo e venezuelano o tra Pedro Sánchez e Nicolás Maduro . Fonti solitamente ben informate hanno assicurato che un ruolo di protagonista è stato svolto dall’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. E che forse, proprio per questo, la sua firma non appare insieme a quelle degli ex premier González, Aznar e Rajoy nel documento sottoscritto da oltre 30 ex presidenti di governo e capi di Stato.

La decisione della Spagna di concedere l’asilo a González è arrivata poche ore dopo che Pedro Sánchez, nel suo discorso alla riunione del Comitato Federale ha sottolineato che Edmundo González è “un eroe che la Spagna non ha intenzione di abbandonare”. E affermato che il sistema giudiziario chavista lo stava perseguendo per cinque crimini incoerenti. Mentre il premier dichiarava di non abbandonare González Urrutia, in Venezuela si preparavano i salvacondotti per permettere al leader dell’opposizione, ospite presso la residenza dell’ambasciatore spagnolo a Caracas, di raggiungere l’aeroporto dove era ad attenderlo un velivolo militare spagnolo.

Delcy Rodríguez, vicepresidente del Venezuela, è stata la responsabile di rendere pubblica la partenza dell’avversario sui social networK. E di assicurare che il Venezuela aveva concesso i “dovuti salvacondotti” per il bene della “tranquillità e della pace politica del paese”.

Per il momento, nulla indica che María Corina Machado, leader dell’opposizione, sia orientata a seguire i passi di González Urrutia. Dal ministero degli estri è stato assicurato che la Spagna non offre asilo politico a nessuno. Ma, qualora ci fossero altre domande le accetterà.

L’assedio dell’Ambasciata argentina da parte delle forze di sicurezza e visto il gravissimo precedente in Ecuador che le autorità venezuelano potrebbero decidere di seguire, è un chiaro segnale che oggi in Venezuela non c’è un rifugio sicuro.

Redazione Madrid