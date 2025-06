Us Open – Sinner è in finale, affronterà Taylor Fritz

Madrid – Jannik Sinner è il primo finalista degli Us Open maschili, quarto e ultimo Slam della stagione in corso. Erano andati vicini all’impresa Corrado Barazzutti nel 1977 e Matteo Berrettini nel 2019. Ma si fermarono alle semifinali.

Sinner in finale affronterà Taylor Fritz, uscito vincitore dal derby a stelle e strisce con Frances Tiafoe, n.20 Atp.

All’Arthur Ashe Stadium, sul cemento newyorkese di Flushing Meadows, il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, si è imposto sul coetaneo inglese Jack Draper, 25esima testa di serie, per 7-5 7-6(3) 6-2. L’altoatesino ha sofferto nel secondo set dopo una caduta con conseguente dolore al polso sinistro.

Per Sinner, questa, è la seconda finale in un Major dopo quella vinta a inizio anno agli Australian Open. Il numero uno del mondo, quest’anno, punta a vincere due Slam come ha già fatto Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto nel Roland Garros e a Wimbledon.

Redazione Madrid