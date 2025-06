Mobilità e migrazioni degli anziani italiani: un’indagine tra cultura, politica e società

MADRID. – Le Università di Siena e Bologna hanno lanciato un nuovo studio intitolato “Mobilità e migrazioni degli anziani italiani: tra aspetti culturali, politici e socioeconomici”, che mira a comprendere le ragioni dietro il crescente fenomeno degli italiani over 60 che scelgono di trasferirsi all’estero. Il progetto, denominato Age-it, indaga non solo le motivazioni che spingono questi anziani a emigrare, ma anche le difficoltà e le sfide quotidiane che affrontano nei paesi ospitanti, nonché le loro esperienze al rientro in Italia.

Il questionario si rivolge a uomini e donne sopra i 60 anni che abbiano deciso di trasferirsi all’estero negli ultimi 15 anni, esplorando così una migrazione recente e in evoluzione. I partecipanti possono contribuire collegandosi al link del sondaggio online, e restare aggiornati tramite una pagina Facebook dedicata, che fornisce costanti aggiornamenti sull’andamento del progetto.

Questo studio rappresenta un’importante occasione per comprendere le dinamiche socioeconomiche e culturali che stanno dietro a un fenomeno in forte crescita nel panorama demografico italiano.