Artiste di tutto il mondo si riuniscono e lanciano insieme un messaggio di pace

Arriva alla sua quarta edizione l’incontro Tradición-Transmisión-Transgresión che riunirà a Piedralaves, tra il 10 e il 16 settembre, donne che in tutto il mondo si dedicano alle arti sceniche – L’incontro, che è parte del Magdalena Project, si intitola “Donne di pace” ed è organizzato dal Laboratorio Internazionale Residui Teatro.

MADRID. – Arriva alla sua quarta edizione l’incontro “Tradición-Transmisión-Transgresión” che organizza il Laboratorio Internazionale Residui Teatro in Spagna, nel contesto del Magdalena Project. Quest’anno il suo titolo sarà “Mujeres de Paz” e si svolgerà per la prima volta a Piedralaves, (Castilla y León) e non ad Ayllón come nelle edizioni precedenti.

Dal 10 al 16 settembre nella magica cittadina di Piedralaves si riuniranno drammaturghe, attrici, cantanti, ballerine, direttrici di teatro e di cinema, provenienti da vari paesi per parlare di pace. Racconteranno le proprie esperienze, presenteranno concerti, balli, spettacoli, realizzeranno laboratori per piccoli e grandi e sessioni di lettura drammatizzata. Saranno sei giorni in cui ogni angolo di Piedralaves diventerà un palcoscenico e ogni abitante parte di una grande festa della creatività e di un corale messaggio di pace.

Le donne, da sempre e in ogni luogo, sono quelle che più soffrono la guerra e più lottano per la pace. Lo vediamo spesso in Africa, in Asia, in America Latina. Recenti studi hanno dimostrato che in epoche preistoriche, lì dove governavano le donne, le comunità generalmente vivevano in pace.

Le donne danno vita e spesso sacrificano la propria per proteggere i figli. Nei conflitti nazionali e internazionali sono quelle che curano le ferite di corpo e anima, e sono anche quelle che si uniscono superando differenze e dolore per evitare che altri morti continuino ad insanguinare i loro paesi seminando odio e rabbia in una spirale senza fine.

Uno degli esempi più significativi della forza delle donne in tempi di guerra è quello dato dalle donne della Liberia che, spronate dalla Premio Nobel della Pace Leymah Gbowee, riuscirono a porre fine alla seconda guerra civile di quel paese.

In Colombia così come in altri paesi dell’America Latina e dei Caraibi le donne sono in prima fila per difendere l’ambiente, le tradizioni indigene e per promuovere la pace.

Nel corso dell’evento organizzato dal Laboratorio Internazionale Residui Teatro conosceremo di prima mano l’esperienza della Maestra Patricia Ariza, fondatrice del “Teatro de la Candelaria” ed ex Ministra di Cultura della Colombia, che ha partecipato attivamente agli accordi di pace con la guerriglia delle FARC. Instancabile e d grande rilevanza è il lavoro che ha svolto e svolge con le e i “desplazados”, con le mamme e mogli dei “falsos positivos” (uomini uccisi con la falsa accusa di essere guerriglieri), con tutte le persone che in Colombia sono rimaste vittime di una guerra inutile e sporca da parte di entrambi i bandi.

Dal Guatemala in collegamento online avremo la possibilità di ascoltare l’esperienza del collettivo “Las Poderosas”, costituito da donne vittime della violenza machista che, grazie al teatro, stanno superando traumi, rabbia e paura. Lavorando insieme e molte volte accompagnate dai figli e dalle figlie, queste donne hanno trovato nel teatro non soltanto un veicolo per sanare sé stesse ma anche uno strumento per sensibilizzare il pubblico verso un problema che continua ad essere gravissimo non solo in America Latina e i Caraibi ma in tutto il mondo.

In questi giorni uguale coraggio stanno dimostrando le donne israeliane riunite nel movimento Women Wage Peace e quelle palestinesi di Women of Sun che stanno lavorando insieme per portare la pace in uno dei peggiori teatri di guerra.

Nel corso di Tradición-Transmisión-Transgresión, conteremo anche su una loro testimonianza grazie ad un collegamento virtuale.

Nata nel 1986 grazie all’iniziativa di grandi maestre di Teatro come Julia Varley e Patricia Ariza, il Magdalena Project è una piattaforma che offre alle donne che si dedicano alle arte sceniche in tutto il mondo, la visibilità che meritano e che è troppe volte silenziata. È anche un’opportunità per tutte loro di incontrarsi e condividere esperienze.

Il Laboratorio Internazionale Residui Teatro nato in Italia nel 2000 sotto la direzione di Gregorio Amicuzzi e poi trasferitosi in Spagna nel 2007, è parte parte di questo grande e fluido movimento di donne artiste fin dal 2013, grazie all’impegno della co-fondatrice Viviana Bovino che è anche la direttrice dell’evento Tradición-Transmisión-Transgresión.

Tra le invitate internazionali ci saranno: Patricia Ariza /La Candelaria- CCT e Carlos Satizabal/ Corporacion Colombiana de Teatro (Colombia); Julia Varley/OdinTeatret (Gran Bretagna); Brigitte Cirla/ Voix Polyphonique (Francia); Geddy Aniksdal /Grenland Friteater company (Norvegia); Jill Greenhalgh e Meg Ella (Galles); Barbara Luci Carvalho/Antagon TheatAKTion (Brasile- Germania); Isabelle Maurel/Comité Metallos (Francia); Maristella Martella/Tarantarte (Italia); Kathleen Tamayo/Cartaphilus Teatro (Messico); Ana Woolf/Centro de Antropologia Teatral e Magdalena Segunda Generación (Argentina), Saida Nait Bouda (Algeria- Francia); Kaloune (Francia); Amaranta Osorio (Spagna-Colombia- Messico), Las Poderosas (Guatemala), Teatro Núcleo (Argentina).

Come ben ha detto Patricia Ariza: “Il teatro e la cultura possono aiutare a trasformare l’immaginario della guerra in un immaginario di pace: in questo senso il ruolo delle donne può essere fondamentale”.

Tradición-Transmisión-Transgresión, Mujeres de Paz, 2024, offrirà una testimonianza del lavoro che le donne artiste svolgono anche nei posti più remoti e difficili per scrivere la parola PACE con la loro creatività, il loro corpo, la loro voce.