Italea presenta il Turismo delle Radici alla comunità italiana in Montevideo

CARACAS. – Il progetto “Italea”, volto a promuovere il turismo delle radici, arriva a Montevideo dall’8 al 10 settembre in occasione dell’Expo Prado, una delle più importanti fiere del settore agribusiness e turistico in Uruguay. Italea sarà ospitato nel “Padiglione Italia”, realizzato dall’Ambasciata d’Italia a Montevideo, e offrirà alla comunità italo-uruguayana la possibilità di capire come riscoprire le proprie origini attraverso un viaggio nelle radici familiari italiane.

Italea è un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), finanziata dal programma NextGenerationEU all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto mira ad attrarre italiani all’estero e discendenti di italiani, offrendo servizi personalizzati per organizzare un viaggio in Italia alla scoperta delle proprie origini. Grazie all’organizzazione di 20 gruppi regionali distribuiti in tutto il territorio italiano, i viaggiatori saranno accompagnati nella loro esperienza, ricevendo supporto in ogni fase del loro percorso.

L’obiettivo di Italea è duplice: da un lato, permettere a chi già conosce le proprie radici di visitare luoghi e riscoprire tradizioni familiari, dall’altro, fornire assistenza a coloro che desiderano ricostruire la propria genealogia grazie a una rete di esperti nel campo. Il progetto ha già raccolto molto interesse tra le comunità italiane all’estero, e l’Uruguay, con la sua vivace comunità di italiani e italo-discendenti, rappresenta una tappa cruciale.

Parallelamente alla presenza all’Expo Prado, l’Ambasciata d’Italia a Montevideo organizza un evento speciale dedicato alla comunità italiana locale. Il 10 settembre, alle 17:30 presso la Casa degli Italiani, avrà luogo la presentazione ufficiale di Italea, con la partecipazione del Dott. Paolo Monea, inviato dal MAECI, e della Professoressa Paola Ceraolo, esperta di turismo delle radici. Durante l’incontro, i relatori illustreranno i dettagli del progetto e le modalità con cui gli italo-uruguayani potranno partecipare a questa iniziativa.

“L’Uruguay ospita una comunità italiana straordinariamente legata alle sue origini. Con Italea, vogliamo invitare tutti i discendenti a riscoprire i luoghi e le tradizioni dei loro avi in Italia”, ha dichiarato Monea, sottolineando l’importanza del progetto per rafforzare il legame tra Italia e diaspora.