Hasper, il fruttivendolo

Fabián Soberón

Quando vivevo ancora a Naranjo esquina, la mia patria era il mio quartiere, la mia famiglia era poco numerosa e in poco tempo diventai il figlio di un fruttivendolo povero, trasandato e anarchico. Egli non aveva figli e mi amò come se fosse mio padre. Mi tirò via dalla strada e mi crebbe con libri rivoluzionari, mi diede il cibo e l’affetto che non avevo.

Si chiama Eduardo Hasper, ragiona sulle cose con lucidità e, bastone in mano, parla con voce cavernosa.

Hasper era nato in mezzo alle galline e aveva avuto molto denaro quando era giovane. Ma lo aveva perso tutto nelle lunghe notti al casinò e con le puttane. Non parlava mai di questo, però una sola volta si lasciò andare e mi raccontò. Buttò fuori tutto come se stesse vomitando. Sembrava che lo tenesse custodito da molti anni e che avesse bisogno di sputarlo per liberare la mente.

Il vecchio era stato figlio di un allevatore inglese che era arrivato all’inizio del secolo e viveva come un gentleman in mezzo alle mucche e ai pascoli del monte. Era l’unico allevamento della zona e tutti lo chiamavano il piccolo inglese sciccoso ed egli si scandalizzava e lanciava un sasso a chiunque si rivolgesse a lui in questo modo. Malgrado tutto, era un furfantello.

Cacciava topi e uccideva vipere. Era sempre in strada ed intuiva che quello sarebbe stato il suo destino. Fino a quando suo padre – un tizio enorme, rozzo, che parlava inglese senza respirare – lo portò in città e lo mise in un collegio di preti. Anche se era di famiglia protestante, il padre si era convertito al cattolicesimo per adeguarsi all’ambiente. Fu così che portarono il vecchio (allora adolescente) al collegio dei “preti blu”.

E lì, ahimè, lo lasciarono e lo internarono, in mezzo a preti e bibbie. Hasper era un tipo intelligente, uno brillante. Studiava di notte perché cercava di uscire di lì per merito. Però gli anni passavano e nessuno voleva che uscisse dal collegio. Hasper conobbe una ragazza bionda – una immigrante italiana – e una notte senza luna, con stelle luminose e grandi nel cielo notturno, scappò dal collegio.

Arrivò a casa senza fiato, prese delle borse con cibo, salì sul cavallo – insieme alla immigrante italiana – e si nascose nella montagna. Voleva fare il cavaliere solitario e vivere nei boschi, mangiando radici e cacciando quello che poteva, rifugiato con la speranza di sopravvivere tra i pascoli e gli animali.

Ma, dopo poco tempo il padre come un cane arrabbiato lo andò a cercare, lo afferrò per i capelli e per punizione lo mise sotto la pioggia ghiacciata facendolo congelare. La ragazza scappò urlando per lo spavento e tornò in città. Lei era del luogo. Da quel giorno Hasper lavorò con il padre tutti i giorni della sua vita, come un cavallo cieco e forte e non cercò di scappare perché sapeva che sarebbe finito in un ospedale psichiatrico.

Il padre lo minacciò molte volte e un giorno lo portò in ospedale e lo lasciò tra i dementi per una settimana. Hasper disse poi che quella fu la peggior settimana della sua vita. Mi raccontò che i pazienti strisciavano come bisce e che ce n’era uno che camminava a quattro zampe e che cantava canzoni come un disco rotto. Così vivevano, denunciò il vecchio, abbandonati come ostriche, come scarafaggi, come pericolose tartarughe d’acqua, persi nell’immensità del mondo, in silenzio. Alcuni guardavano la televisione e si perdevano nel rumore infinito dello schermo bianco, come se attendessero qualche segnale da quell’apparecchio assurdo.

Quando uscì da lì, mi raccontò Hasper quella notte, era trasformato. Valsero di più i giorni in quell’ospedale pieno di matti che il collegio dei preti blu. L’ospedale ti riforma più della religione, disse Hasper con il tono sentenzioso di quelli che dicono la verità.

Il vecchio era seduto, sul suo fragile sgabello, si mise in piedi per cercare un bicchiere di vino e poi mormorò, come se si dicesse tra sé un segreto doloroso e triste. Alzò la mano, come se stesse per chiedere del vino in un bar, poi si mise al lato di una finestra e cercò di capire da dove proveniva il rumore esterno. In strada scoppiavano grandi petardi e razzi stridenti e fastidiosi. Era la notte di Natale. Il vecchio scelse quella notte per raccontare il suo passato. Improvvisamente, lasciò la finestra e vidi che una grande e scura lacrima percorreva la sua faccia lentigginosa e rugosa. Non l’avevo mai visto piangere. Quella fu la prima volta.

(Traduzione di Flavia Masat, con la supervisione dall’insegnante di Spagnolo Ana Lia Zamorano.- (Il Tempo Ritrovato – Lombardía – Italia))