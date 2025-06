Boccia insiste: “Sangiuliano sotto ricatto”. Meloni non va al G7 Parlamenti

MADRID. – L’intervista-confessione di Gennaro Sangiuliano al Tg1, probabilmente, non chiude la querelle relativa a Maria Boccia, che si è trasformata da gossip in uno dei principali casi politici di fine estate 2024. Perché la donna, andata vicina ad essere nominata ufficialmente consigliera del ministero della Cultura per i grandi eventi, continua a replicare colpo su colpo alle affermazioni del ministro, e di chi ora la accusa.

“Mi chiamano ricattatrice ma i veri ricattatori stanno nei palazzi del potere” rilancia Boccia in una intervista alla Stampa, dopo che Sangiuliano aveva assicurato di non essere ricattabile su nulla. “Ho ascoltato conversazioni e letto messaggi di persone che a mio avviso hanno ricattato il ministro” e “posso dire che ci sono direttori di settimanali”.

Inoltre aggiunge di avere “documenti per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta”, “ho i documenti che la segreteria e il gabinetto del ministro mi hanno fornito” ed “ero a stretto contatto con il ministro. Quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi”.

Anche la premier Giorgia Meloni, che al termine di un incontro privato aveva confermato la fiducia a Sangiuliano, è stata costretta a intervenire e a modificare la sua agenda per affrontare la situazione: per esempio, oggi non sarà a Verona per il G7 Parlamenti.

Tutto ha avuto inizio quando, a fine agosto, Maria Rosaria Boccia, 41 anni, nata a Pompei e laureata in Economia presso l’università telematica Pegaso, ha annunciato sui social di essere stata nominata come “Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”, una carica che avrebbe dovuto essere legata all’organizzazione del G7 della Cultura, previsto per questo mese di settembre tra Napoli e Pompei.

Figura poco conosciuta nel mondo della politica fino a quando non è emersa questa vicenda, Boccia aveva lavorato come organizzatrice di progetti legati alla nutrizione e alla dieta mediterranea e aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato tecnico- scientifico dell’intergruppo parlamentare “La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, formazione, Ricerca e Benessere”.

Da subito, il Ministero della Cultura ha smentito il coinvolgimento della presunta consulente nell’organizzazione del G7, il cui impianto di sicurezza è ovviamente imponente come sempre per eventi di questo calibro.

Il ministro ha però descritto l’intera vicenda come una “tempesta mediatica” alimentata da fake news, ribadendo che non c’erano mai stati contatti diretti tra la consulente e le delicate questioni di sicurezza legate al G7. Ha anche difeso la trasparenza del suo operato, dichiarando di essere pronto a fornire tutte le informazioni necessarie per chiarire la sua posizione.

Nonostante queste rassicurazioni, la vicenda continua a suscitare dibattiti. L’opposizione non si accontenta delle spiegazioni fornite e chiede un’indagine più approfondita, la presenza in Parlamento del ministro Sangiuliano per riferire sulla questione e, in molti casi, le sue dimissioni.