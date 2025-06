Il Partito Popolare propone al Governo di destinare 18 miliardi di euro alle regioni autonome

Il presidente dei conservatori ha chiesto di nuovo al capo del Governo, Pedro Sánchez, che sia convocata una “Conferenza dei Presidenti”

MADRID – Attingere dai fondi Next Generation non ancora spesi, e da un “fondo transitorio”, 18 miliardi di euro da destinare alle regioni autonome. È la proposta fatta dal Partito Popolare al governo. Lo ha reso noto il presidente del partito conservatore, Alberto Núñez Feijó, nel corso di una dichiarazione alla stampa, dopo la quale ai giornalisti non è stato permesso di fare domande.

Núñez Feijóo ha incontrato i “mas-media” dopo la riunione con i presidenti delle regioni autonome dove governa il Partito Popolare, avvenuta nel Palazzo dei duchi di Pastrana nella capitale.

Il presidente dei conservatori ha chiesto di nuovo al presidente del Governo, Pedro Sánchez, che sia convocata una “Conferenza dei Presidenti”. E ha comunicato l’accordo raggiunto dai presidenti delle regioni governate dal suo partito in merito alla negoziazione dei finanziamenti. Ha affermato che c’è consenso sulla necessità di un nuovo modello di finanziamento ispirato al multilateralismo. I presidenti regionali sono convinti che un accordo di questo tipo garantisce l’uguaglianza tra spagnoli. E hanno respinto il sistema proposto dal governo adducendo che “rompe con i principi di solidarietà uguaglianza e con l’unità territoriale”

Núñez Feijóo, facendosi eco delle esigenze dei presidenti “popolari”, ha chiesto che, mentre si negozia un nuovo modello di finanziamento che riconosca “le peculiarità di ogni regione”, siano erogati 18 miliardi di euro da destinare alle province. Ha chiesto anche di trasferire alle regioni il residuale dei fondi Next Generation che, altrimenti, dovrà essere riconsegnato all’Unione Europea.

Isabel Díaz Ayuso, presidente della “Comunidad de Madrid”, ha espresso soddisfazione per la decisione dei presidenti regionali.

Juanma Moreno, presidente della Giunta dell’Andalusia, pur ribadendo che non accetterà negoziati bilaterali con il governo sul finanziamento regionale. Ha affermato che difende “il modello di autonomia sancito nella Costituzione” e assicurato che non “parteciperà ad un’asta” né riciclerà “gli interessi del movimento indipendentista”. Anche così, comunque, ha lasciato intendere che non si opporrebbe ad un incontro con il capo del Governo.

La reazione del Governo non si è fatta attendere. La vicepresidente María Jesús Montero ha scritto su “X” che dall’incontro del presidente del partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, con i suoi presidenti regionali non è uscita una proposta di finanziamento delle autonomie.

“Il PP – ha scritto – non ha alcuna proposta per la Spagna o per le comunità autonome. La loro tabella di marcia è limitata ai loro interessi di parte”

Redazione Madrid