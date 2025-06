Il presidente Mattarella al Forum di Cernobbio: “L’Ue un progetto in divenire”

Il capo dello Stato ha affermato che l’Italia è un “debitore onorabile”

MADRID – Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto in video collegamento al forum Ambrosetti a Cernobbio, “l’Italia è un debitore onorabile”. Il capo dello Stato ha spiegato che il nostro paese ha una storia “trentennale di avanzi statali primari annui”. Ha precisato che il debito è “cresciuto nel 1992 principalmente a causa degli interessi”. E ha ammesso che resta ancora molta strada da fare “a un mercato dei titoli pubblici che trascura temi come il rapporto debito-ricchezza finanziaria delle famiglie”. Ha quindi ritenuto quantomeno opinabile “il termometro della percezione dei mercati sull’affidabilità di un paese”.

Il capo dello Stato, in uno dei passaggi del suo intervento, si è riferito all’importanza dell’Unione Europea che ha ritenuto “il primo esercizio di partecipazione diretta dei popoli alle decisioni”

Ha detto che “le critiche rivolte al progetto europeo lo vogliono, di volta in volta, come una mera ‘utopia consolatoria’, frutto delle sofferenze della Seconda guerra mondiale, oppure lo definiscono talvolta come espressione funzionale di un passo ulteriore del modello di sviluppo proprio alla globalizzazione capitalistica internazionale”.

“L’eredità dei passi che sono stati compiuti – ha affermato – può essere riassunta, a badare al dibattito contemporaneo presente in alcuni Paesi europei, tra la considerazione dell’appartenenza all’Unione come un vincolo, talora soffocante, per coloro che vi hanno aderito, oppure come un’opportunità, forse l’unica per il nostro continente, collocato in un mondo – i Brics insegnano – fatto sempre più di giganti”.

Ha commentato che spesso chi critica non prende in considerazione “due aspetti: anzitutto l’Unione europea è il primo esercizio di questa natura caratterizzato dalla partecipazione diretta dei popoli alle decisioni; inoltre, le scelte che, talvolta, sono oggetto di polemiche a livello locale – sconcertanti quando derivano da protagonisti che han preso parte a questi passaggi – sono il frutto non di normative imposte da oscuri poteri, bensì sono concordate in sede comunitaria tra i governi nazionali, la Commissione, il Parlamento Europeo, con procedimenti partecipati e trasparenti”.

Il presidente Mattarella ha tenuto a sottolineare che “l’Europa è incompiuta, è un progetto in divenire”.

Ha quindi invitato a ricordare “le recenti lucide scelte operate dalla Commissione Von der Leyen a seguito della pandemia”. Queste, a suo avviso sono un “segno incoraggiante di discernimento”.

“Il progetto europeo – ha affermato – interessa, riguarda, l’intero pianeta: un progetto inclusivo, basato sul riconoscimento della pari dignità delle persone, dei popoli, dei Paesi”.

